Полиция расследует стрельбу в горсовете Никополя как "хулиганку"
По факту группового нарушения общественного порядка и хулиганских действий на сессии Никопольского городского совета полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"4 мая примерно в 10.15 во время внеочередной сессии Никопольского городского совета VИИ созыва между депутатами и активистами возникла потасовка, в результате которой один из мужчин произвел несколько выстрелов вверх из оружия. Никто из присутствующих не пострадал", – отмечают в полиции.
Сейчас следственный отдел Никопольского отдела полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Как сообщалось, 4 мая на внеочередной сессии горсовета в Никополе планировали рассмотреть те вопросы, которые не удалось рассмотреть на очередной сессии 27 апреля, которую сорвали из-за отказа депутатов рассматривать состав избранного недавно Общественного совета.
Теперь активисты тоже пришли в сессионный зал.
Когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора". В зале начались драки.
Затем активисты поднялись на трибуну и заблокировали мэра.
По словам очевидцев, протестующие надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой.
Рыбаков достал пистолет и произвел несколько выстрелов.
Видео из канала Youtube Viktor Artemenko