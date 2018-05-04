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Полиция расследует стрельбу в горсовете Никополя как "хулиганку"

Пятница, 4 мая 2018, 15:04

По факту группового нарушения общественного порядка и хулиганских действий на сессии Никопольского городского совета полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"4 мая примерно в 10.15 во время внеочередной сессии Никопольского городского совета VИИ созыва между депутатами и активистами возникла потасовка, в результате которой один из мужчин произвел несколько выстрелов вверх из оружия. Никто из присутствующих не пострадал", – отмечают в полиции.

Сейчас следственный отдел Никопольского отдела полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, 4 мая на внеочередной сессии горсовета в Никополе планировали рассмотреть те вопросы, которые не удалось рассмотреть на очередной сессии 27 апреля, которую сорвали из-за отказа депутатов рассматривать состав избранного недавно Общественного совета.

Теперь активисты тоже пришли в сессионный зал.

Когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора". В зале начались драки.

Затем активисты поднялись на трибуну и заблокировали мэра.

По словам очевидцев, протестующие надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой.

Рыбаков достал пистолет и произвел несколько выстрелов.

Видео из канала Youtube Viktor Artemenko

Темы: скандалДнепропетровская областьполиция
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