Полиция расследует стрельбу в горсовете Никополя как "хулиганку"

По факту группового нарушения общественного порядка и хулиганских действий на сессии Никопольского городского совета полиция открыла уголовное производство.



Об этом сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.



"4 мая примерно в 10.15 во время внеочередной сессии Никопольского городского совета VИИ созыва между депутатами и активистами возникла потасовка, в результате которой один из мужчин произвел несколько выстрелов вверх из оружия. Никто из присутствующих не пострадал", – отмечают в полиции.



Сейчас следственный отдел Никопольского отдела полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.



На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, 4 мая на внеочередной сессии горсовета в Никополе планировали рассмотреть те вопросы, которые не удалось рассмотреть на очередной сессии 27 апреля, которую сорвали из-за отказа депутатов рассматривать состав избранного недавно Общественного совета.



Теперь активисты тоже пришли в сессионный зал.



Когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора". В зале начались драки.



Затем активисты поднялись на трибуну и заблокировали мэра.



По словам очевидцев, протестующие надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой.

Рыбаков достал пистолет и произвел несколько выстрелов.

Видео из канала Youtube Viktor Artemenko