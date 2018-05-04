МИД предостерегает украинских моряков: увеличилось количество арестов за рубежом

В Министерстве иностранных дел констатируют увеличение количества фактов задержания и ареста украинцев - членов экипажей морских судов за рубежом и предостерегают от сотрудничества с сомнительными компаниями.

Соответствующие рекомендации гражданам Украины, которые планируют трудоустройство в судоходных компаниях, обнародовал в пятницу департамент консульской службы МИД.

По данным МИД, основными причинами задержаний и арестов является перевозка нелегальных мигрантов и запрещенных грузов.

"Но предпосылкой попадания в чрезвычайные ситуации служат неосведомленность, легкомыслие принятия решения о выполнении работ или согласие на незаконный быстрый заработок", – отмечают дипломаты.

Министерство иностранных дел предостерегает граждан Украины - моряков от сотрудничества с сомнительными недобросовестными крюинговыми компаниями и физическими лицами, деятельность которых противоречит законодательству Украины и международным правовым актам из сферы мореплавания и связана с организованными преступными группами.

МИД подчеркивает необходимость соблюдения процедуры подписания индивидуальных контрактов по трудоустройству на морских судах за рубежом, что является одной из предпосылок предотвращения возникновения кризисных ситуаций.

Подробнее о том, на что следует обратить внимание морякам при подписании контрактов читайте здесь.

Перевозки нелегалов в Европу, контрабанда сигарет, алкоголя, оружия и наркотиков - лишь некоторые грехи, за которые украинцев ловят в чужих территориальных водах.

В ноябре 2017 года УП писала о моряках с паспортом Украины в иностранных тюрьмах.

Подробнее в материале: "Стоп-машина. Как украинские моряки сидят в иностранных тюрьмах"