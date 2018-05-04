Министерство иностранных дел Украины направило в России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ для выяснения всех обстоятельств задержания", - написала она.

У зв'язку із затриманням українського риболовецького судна терміново надіслали ноту МЗС РФ щодо з'ясування всіх обставин затримання — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 4, 2018

В комментарии "Украинской правде" она подчеркнула, что Украина расценивает задержание судна как узурпацию.

"Задержание Россией рыболовецкого судна является узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права. Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж", - заявила Беца.

Она пояснила, что, согласно резолюции ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 года, противоправная агрессия Российской Федерации не меняет статус Крыма как части суверенной территории Украины.

"Украина остается прибрежным государством по отношению к акваториям, прилегающим к Крыму, включая территориальное море, которое простирается на 12 морских миль от его побережья", - подытожила Беца.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" западнее от мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму якобы за незаконный промысел камбалы-калкана.

Российские силовики заявляли, что судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.