Киев направил Москве ноту из-за задержанных украинских рыбаков

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Пятница, 4 мая 2018, 19:32

Министерство иностранных дел Украины направило в России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ для выяснения всех обстоятельств задержания", - написала она.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" западнее от мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму якобы за незаконный промысел камбалы-калкана.

Российские силовики заявляли, что судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.

Украинская правда
Темы: Крым МИД права человека
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