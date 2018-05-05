Украинца Мовенко в оккупированном Крыму приговорили к 2 годам заключения

Гагаринский районный "суд" оккупированного Севастополя приговорил обвиняемого в экстремизме Игоря Мовенко к двум годам заключения в колонии-поселении.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Перед оглашением приговора Мовенко попросил "суд" "вынести справедливое решение".

Согласно решению "суда", Мовенко инкриминировали ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ ( "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") за несколько комментариев в группе "Крым - Украина" в соцсети "ВКонтакте".

Его этапируют в СИЗО Симферополя.

Адвокат украинца Оксана Железняк сообщила, что приговор обжалуют.

Ранее российский прокурор запросил два года условно обвиняемому в экстремизме Мовенко.

Министерство иностранных дел Украины опротестовало решение "суда" в Севастополе.

"Выражаем протест "решению" оккупационной власти осудить Игоря Мовенко к двум годам колонии-поселения. Политическое решение. Боремся за освобождение", - написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

Висловлюємо протест щодо "рішення" окуп влади засудити І.Мовенка до 2 років колонії-поселення.Політичне рішення. Боремось за звільнення — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 4, 2018

В марте Мовенко в Гагаринском районном "суде" Севастополя заявил, что во время всех следственных действий, которые с ним проводили сотрудники ФСБ, его били и пугали угрозами.

Как сообщалось, в декабре 2016 года сотрудники ФСБ прямо с работы увезли Игоря Мовенко и избили.

7 сентября того же года Мовенко избили в Севастополе за размещенную на велосипедной раме символику батальона "Азов". Нападавший назвался сотрудником полиции.

Дело об избиении украинца тогда не открыли, вместо этого в Гагаринском районном "суде" Севастополя состоялось судебное заседание, на котором избитого Мовенко оштрафовали на 2000 рублей "за распространение нацистской символики".