На судилище оккупантов украинец рассказал о зверствах ФСБ

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Среда, 14 марта 2018, 13:01

Крымчанин Игорь Мовенко в Гагаринском районном "суде" Севастополя заявил, что во время всех следственных действий, которые с ним проводили сотрудники ФСБ, его били и пугали угрозами.

Об этом сообщил в Facebook активист Украинского культурного центра в Крыму Михаил Батрак, который присутствовал на судилище.

"Все следственные действия которые проводили со мной сотрудники ФСБ, сопровождались побоями, а также постоянными угрозами мне и моей семье", процитировал он слова Мовенко.

 
Игорь Мовенко
Фото: "Радио Свобода"

Батрак рассказал, что прения сторон назначены на 21 марта.

Он напомнил, что Мовенко обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности за комментарий в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Крым - Украина".

"По версии следствия, комментарий Игоря носит враждебный характер в отношении России и в отношении участников так называемой "Русской весны", - написал активист.

Как известно, в декабре 2016 года сотрудники ФСБ прямо с работы увезли Игоря Мовенко и избили.

7 сентября того же года Мовенко избили в Севастополе за размещенную на велосипедной раме символику батальона "Азов". Нападавший назвался сотрудником полиции.

Дело об избиении украинца тогда не открыли, вместо этого в Гагаринском районном "суде" Севастополя состоялось судебное заседание, на котором избитого Мовенко оштрафовали на 2000 рублей "за распространение нацистской символики".

Украинская правда
Темы: Крым оккупация суд
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