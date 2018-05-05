Подробности ночного взрыва в Киеве: на месте нашли удостоверение УБД

3173 просмотра
Суббота, 5 мая 2018, 10:11

На месте взрыва, произошедшего в ночь на 5 мая на ул. Кирилловской в ​​Киеве, изъяты остатки гранаты и запал.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции в Киеве.

По данным правоохранителей, возле дома, где прогремел взрыв, было обнаружено тело мужчины с многочисленными ранениями. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, на месте инцидента было изъято удостоверение участника боевых действий, сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик в эфире телеканала "112 Украина".

"Полиция установила место жительства мужчины, на имя которого было выдано удостоверение. В его доме проводится обыск, там изъяты граната Ф-1 и гранатомет, следственные действия продолжаются", - сообщила она.

В настоящее время событие квалифицировано по двум статьям: ст.115 (умышленное убийство) и ст.263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Также полиция уже пересмотрела записи с камер видеонаблюдения.

"На них не зафиксировано, что к мужчине кто-то подходил до или после момента взрыва. Основная версия, которую сейчас рассматривает следствие - неосторожное обращение со взрывчатым предметом", - отметила Блищик.

 
 
 

Ранее сообщалось, что около 00:45 в Киеве на Куреневке по ул.Кирилловская, 117 произошел взрыв, один человек погиб.

Украинская правда
Темы: Киев взрыв полиция
powered by lun.ua
По теме
В Киеве произошел взрыв, есть погибший 5 мая 2018, 01:11
Кличко анонсировал повышение тарифов на проезд 4 мая 2018, 20:43
Адвокат чеченцев обвинил в конфликте Найема, но предложил деньги 4 мая 2018, 13:56
Все новости
Главные новости
Подробности ночного взрыва в Киеве: на месте нашли удостоверение УБД
ООС: Боевики из артиллерии обстреляли жилые дома Зайцевого
РФ не дает гарантий безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции - Олифер
В Киеве произошел взрыв, есть погибший
Все новости
Музыка

На фестивале BeLive выступит группа Hurts

гид

Появилась онлайн-карта заведений Киева с вегетарианским и веганским меню