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Подробности ночного взрыва в Киеве: на месте нашли удостоверение УБД

Суббота, 5 мая 2018, 10:11
Подробности ночного взрыва в Киеве: на месте нашли удостоверение УБД

На месте взрыва, произошедшего в ночь на 5 мая на ул. Кирилловской в ​​Киеве, изъяты остатки гранаты и запал.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции в Киеве.

По данным правоохранителей, возле дома, где прогремел взрыв, было обнаружено тело мужчины с многочисленными ранениями. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Также установлена личность потерпевшего, это - 36-летний местный житель. В его доме проведен обыск и изъята граната Ф-1 и гранатомет.

Событие квалифицировано по двум статьям: ст.115 (умышленное убийство) и ст.263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик в эфире телеканала "112 Украина", на месте инцидента было изъято удостоверение участника боевых действий.

Также полиция уже пересмотрела записи с камер видеонаблюдения.

"На них не зафиксировано, что к мужчине кто-то подходил до или после момента взрыва. Основная версия, которую сейчас рассматривает следствие - неосторожное обращение со взрывчатым предметом", - отметила Блищик.

Следственные действия продолжаются. 

 
 
 
 

Ранее сообщалось, что около 00:45 в Киеве на Куреневке по ул.Кирилловская, 117 произошел взрыв, один человек погиб.

Украинская правда

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Темы: Киеввзрывполиция
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