В Москве на Пушкинской площади во время акции "Он нам не царь" задержали оппозиционного политика Алексея Навального.

Как пишет "Новая газета", Навального задержали сразу же, когда он появился на Пушкинской площади.

Вместе с ним задержали несколько людей, которые пытались остановить полицию.

"Задержания были очень жестокими, людей били головой о бетонные плиты и избивали дубинками", – сказал корреспондент.

Позже полицейские перекрыли Страстной бульвар живой цепью, разделяя протестующих на две части. Началось новые задержания.

Всего на акциях "Он нам не царь" по состоянию на 16:00 по московскому времени в 15 городах России задержаны, как минимум, 587 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

В частности, 163 человека задержано в Челябинске, 161 в Москве, 75 в Якутске, 45 в Красноярске, 30 в Краснодаре, 28 в Калуге, 26 в Новокузнецке.

Есть задержанные в Екатеринбурге, Томске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Пензе, Барнауле, Тольятти и Самаре.

"В Москве протестующих во время задержаний бьют. Как минимум один человек госпитализирован. В Саратове задержали маленького мальчика, в Тольятти — мать с ребенком", - пишет "ОВД-Инфо".

Напомним, 5 мая в России проходят митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не согласованы с властями.