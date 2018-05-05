"Он нам не царь": в РФ больше тысячи задержанных, в том числе Навальный
По состоянию на 18:00 в 21 городе России на акциях "Он нам не царь" против президента Владимира Путина задержаны, как минимум, 1230 человек.
Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
В частности, в Москве задержано 592 человека, в Челябинске — 164, в Санкт-Петербурге — 112, в Якутске — 75, в Тольятти — 63, в Краснодаре — 48, в Красноярске — 35, в Калуге — 28, в Новокузнецке — 27, в Самаре — 19, в Воронеже — 16.
Кроме того, в Барнауле задержано 10 человек, во Владимире — 10, в Пензе — 7, в Благовещенске — 6, в Кургане — 6, в Твери — 5, в Астрахани — 3, в Кемерово — 2, в Екатеринбурге — 1, в Томске — 1.
Ранее в Москве на Пушкинской площади во время акции "Он нам не царь" задержали оппозиционного политика Алексея Навального.
Как пишет "Новая газета", Навального задержали сразу же, когда он появился на Пушкинской площади.
Вместе с ним задержали несколько людей, которые пытались остановить полицию.
Жёсткое задержание Алексея @navalny на Пушкинской площади! #ОнНамНеЦарь https://t.co/XPSE9PAvsP pic.twitter.com/GNP5l51r0k— Навальный LIVE (@navalnylive) May 5, 2018
"Задержания были очень жестокими, людей били головой о бетонные плиты и избивали дубинками", – сказал корреспондент.
Позже полицейские перекрыли Страстной бульвар живой цепью, разделяя протестующих на две части. Начались новые задержания.
Цепь силовиков на Пушкинской. Сразу видно, кто против царя, а кто — за. #ОнНамНеЦарь https://t.co/XPSE9PAvsP pic.twitter.com/1d72zQMoJO— Навальный LIVE (@navalnylive) May 5, 2018
ОГО! В Питере люди заняли весь Невский! МОЩНО! #ОнНамНеЦарь https://t.co/XPSE9PAvsP pic.twitter.com/J48N89WuuW— Навальный LIVE (@navalnylive) May 5, 2018
Полина Немировская из «Открытой России» пишет, что в ОВД Хамовники пятеро несовершеннолетних. Наши фотографы сегодня весь день снимают акцию в столице. На кадрах ниже задержанному, кажется, тоже нет 18 летhttps://t.co/WglckKnhXU— RTVI (@RTVi) May 5, 2018
Фото: Иван Краснов / RTVI pic.twitter.com/BIULYRjiKE
Наш корреспондент сказал, что Пушкинскую в Москве только что зачистили.— Телеканал Дождь (@tvrain) May 5, 2018
Фото: Лев Арпишкин / Дождь pic.twitter.com/aCmSupWDNi
Напомним, 5 мая в России проходят митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.
Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не согласованы с властями.