По состоянию на 18:00 в 21 городе России на акциях "Он нам не царь" против президента Владимира Путина задержаны, как минимум, 1230 человек.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В частности, в Москве задержано 592 человека, в Челябинске — 164, в Санкт-Петербурге — 112, в Якутске — 75, в Тольятти — 63, в Краснодаре — 48, в Красноярске — 35, в Калуге — 28, в Новокузнецке — 27, в Самаре — 19, в Воронеже — 16.

Кроме того, в Барнауле задержано 10 человек, во Владимире — 10, в Пензе — 7, в Благовещенске — 6, в Кургане — 6, в Твери — 5, в Астрахани — 3, в Кемерово — 2, в Екатеринбурге — 1, в Томске — 1.

Ранее в Москве на Пушкинской площади во время акции "Он нам не царь" задержали оппозиционного политика Алексея Навального.

Как пишет "Новая газета", Навального задержали сразу же, когда он появился на Пушкинской площади.

Вместе с ним задержали несколько людей, которые пытались остановить полицию.

"Задержания были очень жестокими, людей били головой о бетонные плиты и избивали дубинками", – сказал корреспондент.

Позже полицейские перекрыли Страстной бульвар живой цепью, разделяя протестующих на две части. Начались новые задержания.

Полина Немировская из «Открытой России» пишет, что в ОВД Хамовники пятеро несовершеннолетних. Наши фотографы сегодня весь день снимают акцию в столице. На кадрах ниже задержанному, кажется, тоже нет 18 летhttps://t.co/WglckKnhXU



Фото: Иван Краснов / RTVI pic.twitter.com/BIULYRjiKE — RTVI (@RTVi) May 5, 2018

Наш корреспондент сказал, что Пушкинскую в Москве только что зачистили.



Фото: Лев Арпишкин / Дождь pic.twitter.com/aCmSupWDNi — Телеканал Дождь (@tvrain) May 5, 2018

Фото - sergei Karpukhin/Reuters

Напомним, 5 мая в России проходят митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не согласованы с властями.