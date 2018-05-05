Температура в Киеве побила рекорд 1911 года

4 мая в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня столбик термометра поднялся до +30,1°С, что на 1,2°С выше предыдущего максимума 1911 года.

В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,3°С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8°С.

2 мая в Киеве также был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30°С.