Температура в Киеве побила рекорд 1911 года
Суббота, 5 мая 2018, 20:41
4 мая в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня столбик термометра поднялся до +30,1°С, что на 1,2°С выше предыдущего максимума 1911 года.
В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,3°С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8°С.
2 мая в Киеве также был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30°С.
Украинская правда