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Участника инцидента с СБУшником на парковке отправили под ночной домашний арест

Суббота, 5 мая 2018, 21:02
Участника инцидента с СБУшником на парковке отправили под ночной домашний арест

Дарницкий райсуд Киева избрал меру пресечения для одного из участников конфликта с участием работника СБУ, который произошел в Киеве на парковке по ул.Вишняковская в виде ночного домашнего ареста на 60 суток.

Об этом УП сообщил адвокат подозреваемого Александр Щербина.

По решению суда, Саид Джалалудин Мухаммед Асан, которого подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.296 УК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), не имеет права покидать место проживания с 21:00 до 8:00 по 5 июля включительно.

Также суд постановил, что прокурор и следователь в уголовном производстве должны исследовать факты применения насилия во время задержания подозреваемого и обеспечить проведение его медобследования. 

В свою очередь в отношении сотрудника СБУ начато уголовное производство по ст.122 УК. 

Комментируя инцидент на ул.Вишняковской, Щербина отметил, что работник СБУ, пребывая в гражданской одежде, нанес телесные повреждения подозреваемому, рассек ему бровь, после чего достал из собственного авто металлическую биту и пытался напасть на окружающих. 



 
Один из участников конфликта на парковке в Киеве оказался сотрудником СБУ.
 
За твердженням адвоката підозрюваного, з машини оперативника СБУ вилучили алкоголь, а його поведінка
По утверждению АДВОКАТА подозреваемого, из МАШИНЫ оперативника СБУ изъяли АЛКОГОЛЬ, а ЕГО ПОВЕДЕНИЕ "было неадекватным".
Фото из FB Oleksiy Shevchuk

"Мой подзащитный достал травматическое оружие, официально зарегистрированное на его имя, и применил его после предупреждения", - сообщил адвокат. 

По заявлению прокуроров, сотрудник СБУ также пострадал в ходе конфликта. Однако, по словам Щербины, судебно-медицинская экспертиза проведена ему не была и степень тяжести нанесенных повреждений не определена. 

"По утверждению правоохранительных органов, есть постановление Печерского райсуда, согласно которому Генпрокуратура имеет полномочия на проведение проверок паркомест и парковок. Но в данном случае почему-то на парковке был представитель СБУ.  У нас, как стороны защиты, этого постановления суда нет и нам его никто не показывает, прокуратура это постановление тоже отказывается предоставлять", - заявил адвокат Саида Мухаммеда. 

Он добавил, что одного поставления суда недостаточно, чтобы работник СБУ проводил проверки на парковках: "Должно быть поручение ГПУ. Нам также неизвестно, существует ли оно, никто его не предоставлял нам". 

Во время обысков у работника СБУ из его авто был изъят алкоголь, "а по фото, видео и поведению видно, что представитель СБУ вел себя не совсем адекватно", отметил адвокат. По его словам, данная информация есть в распоряжении следствия. 

Также в суде рассматривается обвинение в отношении еще двух участников конфликта, которые, по словам адвоката, "находились на месте инцидента и просто разнимали стороны". 

Напомним, по сообщению полиции Киева, 3 мая на ул.Вишняковская у представителей комиссии, прибывших сделать замеры отведенного под паркоместа участка, возник конфликт с неизвестными, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения.

Сообщалось, что на месте находилась "комиссия в составе работников государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, "Киевпарктранссервиса" и оперативник спецслужбы". По данным полиции, ранение получил сотрудник Службы безопасности Украины.

Украинская правда

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Темы: КиевсудкриминалСБУ
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