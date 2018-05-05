"Он нам не царь": в РФ почти 1600 задержанных

По данным на 21:00, всего 5 мая в 26 городах России задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Так, в Москве задержано 702 человека, в Санкт-Петербурге 232, в Челябинске 164, в Якутске 75, в Тольятти 63, в Красноярске 61, в Воронеже 48, в Краснодаре 48, в Астрахани 44, в Калуге 28, в Новокузнецке 27, в Белгороде 20, в Самаре 19, во Владимире 18, в Твери 11, в Барнауле 10.

Кроме того, в Пензе задержали 7 человек, в Благовещенске 6, в Кургане 6, в Кемерово 2, в Набережных Челнах 2, в Ростове-на-Дону 2, в Екатеринбурге, Томске, Нижнем Новгороде и Смоленске – по одному человеку.

Как отмечает издание, это больше, чем во время акции "Он вам не Димон" 26 марта 2017 года.

Павел Чиков опубликовал фотографии нескольких пострадавших на акциях. Это корреспондент «МБХ медиа», активисты из Москвы и Красноярска, а также 13-летний подросток, задержанный в столице pic.twitter.com/HlAEkGMPJJ — Телеканал Дождь (@tvrain) May 5, 2018

Координатора московского штаба Навального Николая Ляскина оставили в отделе полиции до 7 мая, пишет "Новая газета".

В протоколе сказано, что он опубликовал в твиттере материалы с призывом к участию в митинге, "чем способствовал организации несогласованного с органами исполнительной власти публичного мероприятия".

В то же время, Центральный районный суд Челябинска арестовал координатора штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского на 25 суток, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Арест. 25 суток



Спасибо всем, кто поддерживал. Вы самые замечательные, друзья!



Это был очень вдохновляющий день.

Выйду и продолжу борьбу вместе с вами.



Мы обязательно победим!#ОнНамНеЦарь #Челябинск pic.twitter.com/k1aFgJWRAg — Борис Золотаревский (@b_zolotarevskiy) May 5, 2018

С большой вероятностью, Золотаревского признали виновным в повторном нарушении правил проведения мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Сотрудники уголовного розыска задержали активиста, как только он вышел из квартиры.

Вместе с тем, ОМОН сломал два ребра и повредил печень сотруднику Ассоциации народного сопротивления Дмитрию Карасеву.

Это задержанный Дмитрий Карасёв. Он сейчас в Склифе, предположительно, сломаны два ребра и отбита печень. Только никому за это ничего не будет, а за сколотую эмаль зуба человека в бронежилете, люди на несколько лет отъезжали. pic.twitter.com/MpFIKfeXU7 — ядерный потанцевал (@polinanem) May 5, 2018

В автозаке он не мог встать и поэтому лежал на полу, а полиция не реагировала на просьбы оказать ему медицинскую помощь. Позднее Карасева все-таки отвезли в НИИ Склифосовского.

В Саратове задержали 12-летнего мальчика, который выступил на акции "Он нам не царь".

Полиция составила на его отца протокол о неисполнении родительских обязанностей. После их отпустили.

Напомним, 5 мая в России проходили митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не согласованы с властями.