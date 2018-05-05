"Он нам не царь": в РФ почти 1600 задержанных

763 просмотра
Суббота, 5 мая 2018, 21:39

По данным на 21:00, всего 5 мая в 26 городах России задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Так, в Москве задержано 702 человека, в Санкт-Петербурге 232, в Челябинске 164, в Якутске 75, в Тольятти 63, в Красноярске 61, в Воронеже 48, в Краснодаре 48, в Астрахани 44, в Калуге 28, в Новокузнецке 27, в Белгороде 20, в Самаре 19, во Владимире 18, в Твери 11, в Барнауле 10.

Кроме того, в Пензе задержали 7 человек, в Благовещенске 6, в Кургане 6, в Кемерово 2, в Набережных Челнах 2, в Ростове-на-Дону 2, в Екатеринбурге, Томске, Нижнем Новгороде и Смоленске – по одному человеку.

Как отмечает издание, это больше, чем во время акции "Он вам не Димон" 26 марта 2017 года.

Координатора московского штаба Навального Николая Ляскина оставили в отделе полиции до 7 мая, пишет "Новая газета".

В протоколе сказано, что он опубликовал в твиттере материалы с призывом к участию в митинге, "чем способствовал организации несогласованного с органами исполнительной власти публичного мероприятия".

В то же время, Центральный районный суд Челябинска арестовал координатора штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского на 25 суток, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

С большой вероятностью, Золотаревского признали виновным в повторном нарушении правил проведения мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Сотрудники уголовного розыска задержали активиста, как только он вышел из квартиры.

Вместе с тем, ОМОН сломал два ребра и повредил печень сотруднику Ассоциации народного сопротивления Дмитрию Карасеву.

В автозаке он не мог встать и поэтому лежал на полу, а полиция не реагировала на просьбы оказать ему медицинскую помощь. Позднее Карасева все-таки отвезли в НИИ Склифосовского.

В Саратове задержали 12-летнего мальчика, который выступил на акции "Он нам не царь".

Полиция составила на его отца протокол о неисполнении родительских обязанностей. После их отпустили.

Напомним, 5 мая в России проходили митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не согласованы с властями. 

Украинская правда
Темы: Росcия акции
powered by lun.ua
По теме
"Он нам не царь": в РФ больше тысячи задержанных, в том числе Навальный 5 мая 2018, 17:27
СБУ нашла на Донбассе российское оружие и боеприпасы 5 мая 2018, 17:12
В УЕФА заявили, что недопуск кого-то на финал ЛЧ - дело Украины 5 мая 2018, 12:03
Все новости
Главные новости
"Шахтер" фактически гарантировал себе "золото" чемпионата Украины
Температура в Киеве побила рекорд 1911 года
США приостановили беспошлинный ввоз 155 видов товаров из Украины
Суд отменил арест недвижимости в центре Киева по "газовому делу" Онищенко
Все новости
еда

Что готовить в мае: рецепты блюд из сезонных продуктов

исследование

Что будет, если пить только кофе и чай в течение дня