Боевики задержали патруль ОБСЕ возле Дебальцево

Вооруженные боевики задержали патруль миссии ОБСЕ возле оккупированного Дебальцево.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 4 мая 2018 года.



"Двое вооруженных членов вооруженных формирований остановили патруль миссии на автодороге М03 у н. п. Дебальцево (58 км северо-восточнее Донецка) и сообщили, что в этом районе ведутся работы по разминированию. Примерно через 90 минут патрулю СММ позволили проехать дальше", - отмечается в отчете.



Кроме того, на блокпосту, расположенном на автодороге Н15 восточнее оккупированного Кременца (в 16 километрах от Донецка) вооруженный боевик требовал провести осмотр содержимого прицепа СММ. Патрулю миссии позволили проехать дальше только после того, как это требование было выполнено.