Путин оставил Медведева на посту премьера

Новоизбранный на 4 срок российский президент Владимир Путин оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства.

Об этом сообщает официальный сайт Путина.

"Президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В понедельник, 7 мая, Путин принес присягу и вступил в должность президента России. Он в четвертый раз стал главой России на ближайшие шесть лет.

Во время своей речи, он заявил, что Россия готова к диалогу.

"Мы открыты к диалогу... со всеми государствами в интересах мира и стабильности", - сказал Путин.

18 марта, в 4-ю годовщину официальной аннексии Крыма Россией, в РФ прошли выборы президента. Голосование, проведенное на захваченном полуострове, Украина и Запад не признают, так как оно незаконное.

Согласно данным ЦИК РФ по итогам обработки 99,84% протоколов, "самовыдвиженец" и действующий президент Владимир Путин набрал 76,66% голосов на выборах.