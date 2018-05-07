Украинцы провели бы в парламент 8 партий

Если бы выборы в парламент проходили в апреле, то больше всего украинцы бы поддержали партию "ВО "Батькивщина" и провели бы в парламент 8 партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если бы выборы в Раду проходили в середине апреля, то - 14,4% украинцев проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Следующие семь партий имеют поддержку, которая отличается практически в пределах погрешности.

Погрешность опроса не превышает 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

С учетом погрешности, на "втором месте" оказалась партия "Гражданская позиция" (11,5%), Радикальная партия О.Ляшко (11,4%), "Блок Петра Порошенко" (9,9%), "За життя" (9,3%), "Оппозиционный блок" (9,3%).

Меньше опрошенных ответили, что точно проголосуют за партию "Блок Святослава Вакарчука" (8,6%) и "Слуга народа" (8,4%).

Отметим, что 7,3% опрошенных ответили, что проголосовали бы за другую партию.

Если оценивать электоральный потенциал как суммарную поддержку первый / второй выбор, то в отношении наибольший потенциал имеют ВО "Батькивщина" (12,7%) и "Гражданская позиция" (11,3%).

Если сравнивать максимальный потенциал (сумма первого/второго выбора и тех, кто в целом допускают возможность проголосовать за партию), то наибольший потенциал будет в "Блока С.Вакарчука" (27,6%), "Гражданской позиции" (27,4 %) и "Слуги народа" (26,5%).

Кроме того, по данным опроса, если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля 2018 года и в них участвовали Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, то в первом туре больше всего голосов получила бы Юлия Тимошенко.