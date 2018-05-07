На Донбассе военные частично ограничили движение автомобилей

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Понедельник, 7 мая 2018, 20:05

В 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях с 6 по 11 мая ограничен въезд.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.

Там пояснили, что это сделано в связи с подготовкой военных к отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России на Донбассе.

Поэтому в период с 6 по 11 мая будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц в следующих районах населенных пунктах:

- в Донецкой области: Константиновка, Степановка, Яблоновка, Мирноград, Покровск, Новотроицкое, Новогродовка, Желанное, Очеретино, Орловка;

- в Луганской: Михайловка и Софиевка.

Темы: Донбасс авто транспорт
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