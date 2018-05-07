В Украине отреагировали на "советскую" форму от Adidas

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Понедельник, 7 мая 2018, 21:28

Украинский институт национальной памяти напомнил "Adidas-Украина" об ответственности за распространение в Украине продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима.

Об этом сообщил в Facebook глава института Владимир Вятрович.

По его словам, он направил компании соответствующее письмо.

"Основанием для обращения стала информация об изготовлении компанией серии спортивной одежды с изображением государственного герба Советского Союза и надписи USSR к Чемпионату мира по футболу", - пишет Вятрович.

Он предупредил, что в случае выявления фактов продажи подобных товаров компании Adidas в Украине Украинский институт нацпамяти обратится в правоохранительные органы с требованием привлечь виновных лиц к ответственности.

 
Фото с сайта www.adidas.com

"Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании "ADIDAS". Потому что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации, - это нарушение не только юридических, но и моральных норм", - отметил Вятрович.

Он отметил, что для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой "убиты миллионы наших земляков".

Компания Adidas создала к Чемпионату мира по футболу в России женское платье, которое является частью целой серии, на котором демонстрируется герб Советского Союза и надпись на английском "СССР".

"Чтобы отметить чемпионат 2018 года в России, Adidas превратил винтажные футболки в модные предметы одежды. На это платье вдохновили футболки, которые в 1991 году носила сборная Советской Союза, и они были изготовлены из дышащей ткани. Платье украшено гербом, принтом USSR и номером 11 на спине", - описывает этот товар сама компания.

Украинская правда
Темы: Германия скандал декоммунизация
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