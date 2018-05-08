На "Интере" рассказали о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников"

Обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который покажет телеканал "Интер", вызвал критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Об этом пишет Радио Свобода.

"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память", - говорит на обнародованном отрывке ведущая Анастасия Даугуле.

У нас точно в стране идет война?

Посмотрите что на Интере будет 9мая. pic.twitter.com/bMGXLvozq5 — Thirteen 🔞 (@Thi1teenth) 7 травня 2018 р.

"И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - отвечает другой ведущий, Андрей Доманский.

"И пусть нам порой кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Нас - много, нас - сотни в этом зале и миллионы у экранов телевизоров ... Это мы 9 мая приносим цветы к вечному огню, это мы ежегодно восстанавливаем памятники воинам, погибшим в войне с фашизмом", - говорят дальше ведущие.

Напомним, владельцами существенной доли телеканала "Интер" являются украинские бизнесмены Валерий Хорошковский и Дмитрий Фирташ, а также гражданин Кипра Васула Константиноу. Еще 9% телеканала владеет Сергей Левочкин – через компанию Oskaro investments limited.