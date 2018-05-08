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Нацсовет отреагировал на ролик "Интера" ко Дню победы

Вторник, 8 мая 2018, 13:13

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали не раскалывать общество после обнародования отрывков концерта ко Дню Победы телеканала "Интер".

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

"Очередная манипуляция и танцы на ранах общества, которыми, как правило, есть ветхозаветные концерты вроде "голубого огонька" - является никак не свободой слова, не точкой зрения, а действиями, которые направлены на раскол общества, попыткой очередной атаки в информационной войне, использованием людей в качестве материала для пропаганды, а тем более - пожилых людей, чьи жизни заслуживают уважения", - отмечает регулятор.

В Нацсовете призвали вещателей взвешенно и ответственно относиться к программному наполнению, "не раскалывать общество, обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти, говорить толерантно и с уважением ко всем сограждан - о ценности жизни и высокую стоимость мира".

Ранее обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который покажет телеканал "Интер", вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Украинская правда

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Темы: ИнтерскандалСМИ
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