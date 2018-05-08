СБУ провела обыски у руководителей компартии

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в руководителей компартии по подозрению в государственной измене и попытках захватить государственную власть.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе расследования правоохранители установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти", - говорится в сообщении.

Правоохранители заявили, что располагают информацией о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии.

"Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей компартии", - добавили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая.

По версии СБУ, агитматериалы могли спровоцировать столкновения между активистами.

В СБУ сообщили, что следственные действия осуществляют "по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 УК".

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Ранее в СБУ обнаружили и пресекли попытки РФ осуществить провокации к 9 мая через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте".