СБУ провела обыски у руководителей компартии
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в руководителей компартии по подозрению в государственной измене и попытках захватить государственную власть.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В ходе расследования правоохранители установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти", - говорится в сообщении.
Правоохранители заявили, что располагают информацией о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии.
"Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей компартии", - добавили в СБУ.
Во время обысков правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая.
По версии СБУ, агитматериалы могли спровоцировать столкновения между активистами.
В СБУ сообщили, что следственные действия осуществляют "по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 УК".
Сейчас продолжается досудебное следствие.
Ранее в СБУ обнаружили и пресекли попытки РФ осуществить провокации к 9 мая через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте".