Появились новые подробности массового отравления детей в Черкассах

По состоянию на 14:00 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы с отравлением 50 учеников и 2 учителя, из которых 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По ее данным, для определения причины отравления химико-радиологическая лаборатория ГСЧС провела на территории школы замеры воздуха на содержание опасных химических веществ, но ничего не нашла.

Также лаборатория Держпродспоживслужбы Черкасс взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды. Результаты исследований ожидаются в 16:00.

В то же время для оказания психологической помощи родителям больных детей в больнице организована работа психологов ГСЧС.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Twitter, что вылетает в Черкассы для выяснения ситуации на месте.

Вместе с ним отправилась и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Вылетаем с Владимиром Гройсманом в Черкассы. Будем оперативно информировать о состоянии здоровья детей", - написала она в соцсети.