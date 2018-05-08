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Появились новые подробности массового отравления детей в Черкассах

Вторник, 8 мая 2018, 14:33

По состоянию на 14:00 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы с отравлением 50 учеников и 2 учителя, из которых 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По ее данным, для определения причины отравления химико-радиологическая лаборатория ГСЧС провела на территории школы замеры воздуха на содержание опасных химических веществ, но ничего не нашла.

 

Также лаборатория Держпродспоживслужбы Черкасс взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды. Результаты исследований ожидаются в 16:00.

 

В то же время для оказания психологической помощи родителям больных детей в больнице организована работа психологов ГСЧС.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Twitter, что вылетает в Черкассы для выяснения ситуации на месте.

Вместе с ним отправилась и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Вылетаем с Владимиром Гройсманом в Черкассы. Будем оперативно информировать о состоянии здоровья детей", - написала она в соцсети.

При этом председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко сообщил в Facebook, что состояние пострадавших улучшается.

Как ранее сообщали в полиции, в Черкассах школьники во время торжественной линейки начали терять сознание, с отравлением госпитализировали 51 ребенка.

По факту массового отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Пострадавшие дети - ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы.

Украинская правда

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Темы: Черкассычрезвычайное происшествиедети
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