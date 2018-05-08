Появились новые подробности массового отравления детей в Черкассах

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Вторник, 8 мая 2018, 14:33

По состоянию на 14:00 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы с отравлением 50 учеников и 2 учителя, из которых 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По ее данным, для определения причины отравления химико-радиологическая лаборатория ГСЧС провела на территории школы замеры воздуха на содержание опасных химических веществ, но ничего не нашла.

 

Также лаборатория Держпродспоживслужбы Черкасс взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды. Результаты исследований ожидаются в 16:00.

 

В то же время для оказания психологической помощи родителям больных детей в больнице организована работа психологов ГСЧС.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Twitter, что вылетает в Черкассы для выяснения ситуации на месте.

Вместе с ним отправилась и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Вылетаем с Владимиром Гройсманом в Черкассы. Будем оперативно информировать о состоянии здоровья детей", - написала она в соцсети.

Темы: Черкассы чрезвычайное происшествие дети
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