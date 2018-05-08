Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На еще одной линейке школьники массово почувствовали недомогание

Вторник, 8 мая 2018, 16:04

Во время торжественной линейки в школе в Днепропетровской области в 16 школьников ухудшилось самочувствие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Во вторник, 8 мая, на территории учебного заведение №6 Новомосковска проходила школьная линейка, посвященная Дню памяти и примирения.

В ходе торжеств ухудшилось состояние самочувствия 16 детей разного возраста.

"15-ти ученикам медиками был поставлен диагноз вегето-сосудистый пароксизм. Еще одну девочку 2005 года рождения доставили в больницу", - сообщили в полиции.

После врачебной помощи ребенка передали родителям и сейчас он находится дома.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК.

8 мая в Черкассах школьники во время торжественной линейки начали терять сознание, с отравлением госпитализировали 51 ребенка.

По состоянию на 14:00 были госпитализированы 50 учеников и 2 учителя, из которых 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

По факту массового отравления правоохранители также начали уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК.

Украинская правда
Темы: полициядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
полиция
Хирург и психолог военного госпиталя продавали липовые справки уклонистам
Штурмовая группа ВДВ РФ попала под украинское "цунами" в Донецкой области
Суд в Швеции присудил штрафы экоактивистке Грете Тунберг за неповиновение полиции
Последние новости
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: