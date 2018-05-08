На еще одной линейке школьники массово почувствовали недомогание

Во время торжественной линейки в школе в Днепропетровской области в 16 школьников ухудшилось самочувствие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Во вторник, 8 мая, на территории учебного заведение №6 Новомосковска проходила школьная линейка, посвященная Дню памяти и примирения.

В ходе торжеств ухудшилось состояние самочувствия 16 детей разного возраста.

"15-ти ученикам медиками был поставлен диагноз вегето-сосудистый пароксизм. Еще одну девочку 2005 года рождения доставили в больницу", - сообщили в полиции.

После врачебной помощи ребенка передали родителям и сейчас он находится дома.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК.

8 мая в Черкассах школьники во время торжественной линейки начали терять сознание, с отравлением госпитализировали 51 ребенка.

По состоянию на 14:00 были госпитализированы 50 учеников и 2 учителя, из которых 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

По факту массового отравления правоохранители также начали уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК.