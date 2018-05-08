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ГПУ направила в суд дело против экс-министра Ставицкого

Вторник, 8 мая 2018, 16:47

Генеральная прокуратура во вторник направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы правления НАК "Надра Украины" и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, который подозревается в краже объектов комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье".

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По данным ГПУ, ее следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Ставицкого, частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и директора ООО "Танталит".

Они подозреваются в том, что в сговоре с бывшим президентом Виктором Януковичем незаконно завладели и легализовали объекты "Пущи-Водицы" стоимостью 540 миллионов гривен.

Следствие выяснило, что преступники вывели эти объекты из ведения Государственного управления делами и передали в уставный капитал "Надр Украины", после чего передали эти объекты в частные руки.

"Что касается других лиц, подозреваемых в данном уголовном производстве, скрывающихся от органа досудебного расследования, а именно В. Януковича и А. Януковича, продолжается рассмотрение судом ходатайств о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, еще летом 2017 года суд вернул государству Межигорье.

По данным ГПУ, этот участок в 136 га когда-то был частью государственного комплекса отдыха "Пуща-Водица", но в 2007 году правительство Виктора Януковича провело отчуждение имущества, которое там было. Пройдя цепочку посредников, все активы на территории резиденции были куплены коммерческой компанией "Танталит".

Украинская правда

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Темы: СтавицкийГенпрокуратурасудНадраМежигорье
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