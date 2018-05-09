Минюст РФ отказался передавать Украине осужденного крымчанина Сайфуллаева - адвокат

Министерство юстиции России отказалось передать Украине осужденного "севастопольской деле Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Ферат Сайфуллаева.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Эдем Семедляев, который получил от осужденного копию письма из Минюста РФ.

"Ферат направил копию письма из Министерства юстиции РФ, которым ему отказано в передаче его на Украину, ссылаясь на Конвенцию о передаче осужденных лиц 1983 года.

Однако вывозя крымских татар из Крыма, для того чтобы судить в военных судах, ни кто не руководствуется Конвенциями, Резолюциями и международными договорами", - подчеркнул Семедляев.

Также он сообщил, что Сайфуллаеву на 6 месяцев продлили пребывание в помещении камерного типа за якобы плохую уборку камеры.

"Ферат пишет, что содержание в ПКТ (помещение камерного типа) продлено на 6 месяцев за то, что якобы плохо убрался в камере. Все это делается для того, чтобы изолировать Ферата от других заключённых, чтобы сломить его одиночеством", - отметил адвокат.

Как сообщалось, 23 декабря 2015 года в оккупированном Россией Крыму были задержаны 4 крымских мусульман, обвиненных в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Дело крымских политзаключенных рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. 7 сентября 2016 года им объявили приговор.

Севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти назвали организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир", был приговорен к 7 годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по 5 лет исправительной колонии общего режима.

МИД Украины осудило организован российской властью "судебный фарс" и требовало от РФ немедленной отмены приговора.