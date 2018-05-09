Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минюст РФ отказался передавать Украине осужденного крымчанина Сайфуллаева - адвокат

Среда, 9 мая 2018, 00:16
Минюст РФ отказался передавать Украине осужденного крымчанина Сайфуллаева - адвокат

Министерство юстиции России отказалось передать Украине осужденного "севастопольской деле Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Ферат Сайфуллаева.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Эдем Семедляев, который получил от осужденного копию письма из Минюста РФ.

"Ферат направил копию письма из Министерства юстиции РФ, которым ему отказано в передаче его на Украину, ссылаясь на Конвенцию о передаче осужденных лиц 1983 года.

Однако вывозя крымских татар из Крыма, для того чтобы судить в военных судах, ни кто не руководствуется Конвенциями, Резолюциями и международными договорами", - подчеркнул Семедляев.

Также он сообщил, что Сайфуллаеву на 6 месяцев продлили пребывание в помещении камерного типа за якобы плохую уборку камеры.

"Ферат пишет, что содержание в ПКТ (помещение камерного типа) продлено на 6 месяцев за то, что якобы плохо убрался в камере. Все это делается для того, чтобы изолировать Ферата от других заключённых, чтобы сломить его одиночеством", - отметил адвокат.

В МИД Украины требуют освободить Сайфуллаева.

Как сообщалось, 23 декабря 2015 года в оккупированном Россией Крыму были задержаны 4 крымских мусульман, обвиненных в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Дело крымских политзаключенных рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. 7 сентября 2016 года им объявили приговор.

Севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти назвали организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир", был приговорен к 7 годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по 5 лет исправительной колонии общего режима.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарыполитзаключенныеУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: