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Евросоюз разочарован выходом США из ядерной сделки с Ираном - Могерини

Среда, 9 мая 2018, 00:58

ЕС разочарован решением президента США Дональда Трампа о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программы и надеется, что Вашингтон пересмотрит свою позицию.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает "Укринформ".

"Европейский Союз разочарован заявлением Трампа относительно ядерной сделки с Ираном. Если США пересмотрят свою позицию, мы будем это будем приветствовать", - подчеркнула Могерини.

Она отметила, что международные многосторонние соглашения по Иранской ядерной программы являются ключевыми для безопасности региона, Европы и всего мира.

"Пока Иран будет продолжать придерживаться соответствующих обязательств, как он это делает, ЕС будет оставаться верным полной и эффективной имплементации ядерных договоренностей", - заявила высокий представитель ЕС.

Она также выразила особую обеспокоенность решением Трампа ввести новые санкции против Ирана.

Как сообщалось, Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

Он подчеркнул, что в октябре 2017 года предупреждал международное сообщество о необходимости пересмотреть этот документ. В этом контексте Трамп отметил, что соглашение лишь временно ограничивает возможности Тегерана разрабатывать ядерное оружие.

После речи глава Белого дома подписал президентский меморандум о начале возобновления "ядерных" санкций США против иранского режима.

"Мы введем высокий уровень экономических санкций", - заявил Трамп.

Президент США также заявил, что любая страна, которая будет помогать Ирану в реализации ядерной программы, также "может попасть под санкции Соединенных Штатов".

Темы: СШАИранядерное оружиеЕС
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