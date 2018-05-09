На Арсенальной пытались прорвать кордон полиции: есть задержанные

На ул.Ивана Мазепы в Киеве мужчина пытался прорвать кордон полиции, в результате инцидента задержан участник националистического движения, глава Броварской организации "Монолит".

Об этом 9 мая сообщают корреспонденты УП с места события.

Кроме того недалеко от площади Славы правоохранители задержали мужчину, который пытался пронести ружье, сообщил в эфире "112 Украина" начальник ГУ НП Киева Андрей Крищенко. Также он сообщил о еще двух задержанных, которые пытались использовать запрещенную символику.

"В управления полиции доставили двух мужчин: у одного во время поверхностной проверки изъяли штык-нож, другой - пытался пройти на место проведения акции вне фильтрационных рамок. Правоохранители также выявили двух женщин с запрещенной символикой. Их доставят в полицию для составления административных материалов", - собщил Крищенко.

По данным 112.ua, в частности, была задержана женщина с георгиевской ленточкой и портретом убитого публициста Олеся Бузины.

В настоящее время участники шествия продолжают прибывать на "Арсенальную", откуда пройдут маршем "Бессмертный полк". По состоянию на 10:30 здесь собралось до 1500 человек. Участие в акции принимают нардепы от Оппоблока Вадим Новинский и Нестор Шуфрич.

По словам Крищенко, в районе метро "Арсенальная" порядок обеспечивают около 2 тыс правоохранителей, проводится поверхностная проверка, задействованы кинологи и металлоискатели.



фото - Евгений руденко, Эльдар Сарахман

По состоянию на 12:00 участники акции "Бессмертный полк" возложили цветы к Вечному огню в парке Славы. Во время мероприятия звучали песни "Катюша" и "День Победы", люди иногда выкрикивали "Слава советскому народу - победителю", "Ура", "Фашизм не пройдет".

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