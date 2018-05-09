Турчинов пригрозил расследованием и санкциями для е-СМИ за "трансляции из ДНР"

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Среда, 9 мая 2018, 15:52

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что будет инициировать расследование и соответствующее введение санкций в отношении украинских электронных СМИ, которые 9 мая вели прямую трансляцию "военного парада" из оккупированного Донецка. 

Об этом Турчинов заявил 9 мая, сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.

По его словам, с соответствующим письмом он уже обратился в СБУ.

"Обратился с официальным письмом к СБУ по расследованию этого правонарушения и внесения электронных СМИ, обеспечивающих прямую трансляцию "празднования" оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список", - заявил Турчинов. 

Он отметил, что в данном случае можно говорить "о вполне конкретном преступлении - популяризации террористической организации".

"Адекватное противодействие информационной агрессии - необходимый и важный элемент защиты нашей страны. ... В этом случае речь не идет о свободе слова. Сотрудничество с террористами, соучастие в террористической деятельности, популяризация террористических структур является преступлением в любой цивилизованной стране", - подчеркнул секретарь СНБО. 

Турчинов напомнил, что в Германии и Франции "разрабатывают и принимают жесткие законодательные акты для противодействия информационному терроризму и информационным фейкам - в ответ на российскую информационную и пропагандистскую агрессию".

"Учитывая, что Украина находится на передовой в этой войне, нам необходимо немедленно имплементировать их наработки и опыт в украинское законодательство", - заявил секретарь СНБО.

Темы: СМИ ОРДЛО пропаганда Турчинов СНБО
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