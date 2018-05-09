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США вводят санкции против оборонных структур РФ

Среда, 9 мая 2018, 18:16
США вводят санкции против оборонных структур РФ

Госдепартамент США решил ввести санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.

Документ внесен на сайте Федерального реестра США, но будет опубликован 10 мая.

В целом санкции вводятся в отношении 28 лиц и структур, кроме российских под санкции подпадают оборонные структуры Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии. 

Согласно документу, США установили, что ряд иностранцев и иностранных организаций занимаются деятельностью, которая является основанием для применения ограничительных мер, согласно закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

"Закон предусматривает наказание иностранных юридических и физических лиц за продажу или приобретение у Ирана, Сирии или Северной Кореи товаров, услуг или технологий, которые потенциально могут внести вклад в развитие оружия массового уничтожения", - говорится в документе.

Из российских структур в черный список, в частности, вошли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн "БАРЛ", а также Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ).

Напомним, ранее Конгресс США предложил ввести санкции в отношении поставщиков российского ОПК. Речь идет о цепочке поставок в областях ОПК, связанных с разработкой или производством основного военного оборудования.

Санкции также могут быть применены против правительств государств, которые приобретают подобное вооружение у российской стороны.

Европейская правда

Темы: РосcиясанкцииСША
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