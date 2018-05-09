"Шахтер" выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо"

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Среда, 9 мая 2018, 22:34

Донецкий "Шахтер" выиграл Кубок Украины по футболу.

В финале, который проходил в Днепре, "горняки" со счетом 2: 0 одолели киевское "Динамо".

В течение всего матча "Шахтер" имел преимущество, хотя первый тайм закончился со счетом 0:0.

На старте второго тайма донецкая команда вышла вперед. На 47-й минуте после паса Бутко с правого фланга Феррейра замкнул передачу на штанге - 1:0.

На 61-й минуте "Шахтер" забил второй гол. Ракицкий со штрафного метров с 23-х пробил мимо стенки и Бойко - 2:0.

"Динамо" имело несколько возможностей сравнять счет. Удар с десяти метров Вербича парировал Пятов, а удар Мбокани с близкого расстояния пришелся выше ворот.

Николай Аврамчук, для УП

Темы: футбол
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