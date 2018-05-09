В Греции к возложению венков 9 мая пригласили представителя "Новороссии"

Консульство Украины в Салониках (Греция) выражает протест против участия представителя т.н. "Новороссии" в церемонии возложения официальными лицами венков у монумента в российском секторе Союзнического кладбища "Зейтенлик".

Об этом говорится в комментарии консульства относительно инцидента в Салониках во время церемонии ко Дню Победы.

"Во время церемонии возложения официальными лицами венков у монумента в российском секторе Союзнического кладбища "Зейтенлик", службой протокола Периферии Центральной Македонии был объявлен и приглашен представитель т.н. "Новороссии" для возложения венка", - сообщили в консульстве.

Фото консульства Украины в Салониках

Там ожидают официальных объяснений от греческой стороны относительно этого резонансного инцидента, который противоречит официальной позиции Греции.

"Надеемся, что в данном случае речь идет о крайней некомпетентности работников задействованных служб, а не об очередном шаге поддержки со стороны греческих должностных лиц незаконной оккупации Россией Крыма и ведению гибридной войны на Донбассе", - говорится в комментарии.