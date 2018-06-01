Кличко против переноса памятника Щорсу: один из красивейших

Мэр Киева Виталий Кличко выступает против переноса памятника Николаю Щорсу, установленного в центре столицы.



Об этом он сказал журналистам в пятницу в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается меня, этот памятник мне очень нравится... Я лично против его переноса", – сказал мэр.

Кличко отметил, что так как закон о декоммунизации требует переноса памятника, то можно это сделать, но только с согласия Министерства культуры Украины.



"Сегодня историю интерпретируют, переписывают, но этот памятник является одним из самых красивых памятников в Европе", – добавил мэр.



По его словам, такие памятники должны напоминать горожанам о том, что было, чтобы не повторять ошибок истории в будущем.



Кроме того, мэр назвал манипуляцией заявления Министерства культуры, что якобы городские власти не передают им документы, позволяющие демонтировать памятник.



"Это памятник национального значения, это означает, что мы не можем никаких действий осуществлять без согласования и разрешения Министерства культуры", – утверждает Кличко.



Как сообщалось, министр культуры Евгений Нищук и руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович адресуют вопрос демонтажа памятника Щорсу в центре столицы властям Киева.



В настоящее время памятник Щорсу огражден во избежание самовольного демонтажа активистами, а строительные "леса" вокруг него возведены для осмотра и замеров в рамках подготовки к демонтажу силами Киевской городской государственной администрации.



В марте 2017 года Киевсовет принял решение "О мерах по перемещению (переносу) памятника военному деятелю Щорсу Н.А.", предусматривающее обращение в Министерство культуры с предложением о переносе памятника.