Мать экс-регионалки Бережной облили зеленкой

Елену Бережную, мать погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, облили зеленкой.

Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne.

"Восемь человек-отморозков начали блокировать мою квартиру, барабанить, стучать", – рассказала Бережная.

По ее словам, они представлялись "патриотами Украины".

Также мать бывшей регионалки рассказала, что полиция якобы приезжала три раза, но "никаких мер реагирования не употребляла".

"Я только дверь приоткрыла, для того, чтобы пообщаться с полицейским, в присутствии работника полиции меня полностью облили зеленкой", – рассказала женщина.

Кроме того, Бережная отметила, что неизвестные "залили даже часть квартиры зеленкой".

После этого она снова вызвала патрульных, которые, по ее словам, тоже остаются бездействовать.

Мать экс-нардепа заявила, что "народ уже не боится", и пообещала привлечь международные организации, в частности ООН и ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Елена Бережная участвовала в акции "Бессмертный полк" в Киеве.

Ее дочь, Ирина Бережная, была депутатом 6 и 7 созывов Верховной Рады от Партии регионов, входила в комитет по вопросам правосудия.

В августе 2017 года она погибла в ДТП.