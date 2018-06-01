Свитолина вылетела из турнира Roland Garros

Украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела с теннисного турнира Roland Garros во Франции.

Об этом сообщает Twitter турнира.

"Неожиданность! Четвертая ракетка мира среди женщин покидает турнир. Элина Свитолина уступила в двух сетах румынке Михаэли Бузернеску - 6:3, 7:5", - прокомментировали в Roland Garros.

Отметим, что по данным женской теннисной ассоциации Свитолина четвертая ракетка мира, в то время как ее соперница Бузернеску - тридцать третья.

Однако в Roland Garros среди украинок осталась Леся Цуренко. 2 июня она сыграет с 18-й ракеткой мира, словачкой Магдаленой Рыбариковой.

Цуренко пока 39-а в мировом рейтинге.

⚠️ Surprise ! La tête de série N°4 du tableau féminin quitte le tournoi

Elina Svitolina s'incline en 2 sets contre Mihaela Buzarnescu 6-3 7-5#RG18 pic.twitter.com/ocMbA1Hw8y — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2018

20 мая Свитолина выиграла престижный теннисный турнир WTA "Premier 5" в Риме с призовым фондом $3,3 млн.

В финальном матче украинка в двух сетах одолела первую ракетку мира - румынку Симону Халеп.