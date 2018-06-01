Порошенко по движимому имуществу уступил депутату от БПП

По объему движимого имущества среди депутатов Верховной Рады лидирует член фракции БПП Дмитрий Голубов.

Такой вывод сделала Liga.net на основании данных из e-деклараций чиновников за 2017 год, переведя все движимое имущество (включая имущество членов семьи) по курсу в гривни и суммировав.

Этот депутат опережает по движимому имуществу даже президента Петра Порошенко.

Деньги чиновников в графиках Лига

Хотя в других категориях расклад другой.

Например, больше всего поступлений задекларировал за прошлый год депутат Зорянского сельсовета Харьковской области Александр Плювако, тогда как по количеству недвижимости и земли явно выраженных лидеров нет.

Поступления властьимущим в 2017-м Декларации, "Дига"

Дмитрий Голубов задекларировал активов на 2 млрд грн (включая наличные), а денежные поступления депутата и его семьи за прошлый год составили 246 тысяч грн. Также нардеп и его близкие владеют недвижимостью общей площадью 63 кв. м.

На втором месте по движимому имуществу среди нардепов – представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий, у которого в декларации почти 800 млн грн движимого имущества, 195,8 млн грн дохода за год и 2 тысячи кв. м недвижимости.

Третью позицию занимает сопредседатель группы "Відродження" Виталий Хомутынник, задекларировавший 555,3 млн грн активов, около 150 млн грн поступлений в 2017-м и 1 тысячу кв. м недвижимого имущества.





Дальше "десятка" выглядит так: Вячеслав Богуслаев (Воля народа) – порядка 552,4 млн грн, Юрий Деревянко (внефракционный) – 444,9 млн грн, Ярослав Дубневич (БПП) – 314 млн грн, Максим Микитась (Воля народа) – 295,3 млн грн, Вячеслав Константиновский (внефракционный) – 281,3 млн грн, Глеб Загорий (БПП) – 254,2 млн грн, Александр Супруненко (Воля народа) – 248,2 млн грн.

В Администрации президента лидирует Петр Порошенко. Он задекларировал на себя и семью 822,2 млн грн активов (включая наличные), 16,9 млн грн доходов за прошлый год, 6 га земли и 4525 кв. м недвижимости.

На втором месте – замглавы АП Алексей Филатов, у которого в декларации 58,1 млн грн движимого имущества, 354,6 тысяч грн доходов за 2017-й и 204 кв. м недвижимости.

Третью позицию занимает замглавы АП Дмитрий Шимкив, задекларировавший 19,7 млн грн активов, 5,5 млн грн доходов за год и 659 кв. м недвижимости.

За ними идут: руководитель Главного департамента госпротокола и церемониала АП Ярослав Мельник – 17,5 млн грн; первый замглавы АП Виталий Ковальчук – 16,2; главный консультант АП Валентина Близнюк,– 15,7; советник президента Руслан Демченко – 10,4; руководитель Главного департамента региональной и кадровой политики АП Наталия Анненкова, – 10,4.

В Кабинете министров по стоимости движимого имущества лидер – глава МВД Арсен Аваков. Он задекларировал на себя и семью 122,5 млн грн активов (включая наличные), 58,6 млн грн доходов за прошлый год и 862 кв. м недвижимости.

На втором месте – и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, у которой в декларации 118,5 млн грн движимого имущества, 357 тысяч грн доходов за 2017-й и 129 кв. м недвижимости.

Третью позицию занимает министр юстиции Павел Петренко, задекларировавший 46 млн грн активов, 4,4 млн доходов за год, 3 га земли и 211 кв. м недвижимости.



Дальше топ-10 выглядит так: министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик – 37,9 млн грн; первый замминистра юстиции Наталья Бернацкая – 37,4; первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк – 30,9; замминистра юстиции Денис Чернышов – 27; госсекретарь Минюста Анна Буяджи (Онищенко) – 18,5; госсекретарь Минагрополитики Владислав Андронов – 17; замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе – 16,7.

Среди представителей местной власти самый богатый по движимому имуществу глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко. Он и члены его семьи задекларировали почти 657 млн грн, его денежные поступления за 2017 год составили около 5 млн грн, они владеют 5 га земли и 186 кв м недвижимости.

На втором месте – депутат Харьковского горсовета Александр Давтян. Движимое имущество – 600 млн грн, доходы – 2,2 млн грн, в собственности семьи - недвижимость площадью 2 тыс кв м и 1 га земли.

Третье место рейтинга занимает мэр Киева Виталий Кличко, который задекларировал движимое имущество на сумму почти 303 млн грн. Он и члены его семьи получили 5 млн грн дохода, земли в их собственности нет. У Кличко также задекларирована 1 тыс кв м недвижимости.

Дале "десятка" такова: депутат Киевского горсовета Константин Яловый – 295 млн грн,; депутат Одесского облсовета Олег Кутателадзе – 279; депутат Житомирского облсовета Анжелика Лабунская – 242; заместитель мэра Киевской горадминистрации Дмитрий Давтян – 207; депутат Харьковского облсовета Игорь Арих – 158; заместитель мэра Николаева Александр Садыков – 152; заместитель главы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач – 120.