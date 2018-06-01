Порошенко по движимому имуществу уступил депутату от БПП
По объему движимого имущества среди депутатов Верховной Рады лидирует член фракции БПП Дмитрий Голубов.
Такой вывод сделала Liga.net на основании данных из e-деклараций чиновников за 2017 год, переведя все движимое имущество (включая имущество членов семьи) по курсу в гривни и суммировав.
Этот депутат опережает по движимому имуществу даже президента Петра Порошенко.
Хотя по другим проявлениям благосостояния рейтинг выглядит иначе.
Например, больше всего поступлений задекларировал за прошлый год депутат Зорянского сельсовета Харьковской области Александр Плювако, тогда как по количеству недвижимости и земли явно выраженных лидеров нет.
Дмитрий Голубов задекларировал активов на 2 млрд грн (включая наличные), а денежные поступления депутата и его семьи за прошлый год составили 246 тысяч грн. Также нардеп и его близкие владеют недвижимостью общей площадью 63 кв м.
На втором месте по движимому имуществу среди нардепов – представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий, у которого в декларации почти 800 млн грн движимого имущества, 195,8 млн грн дохода за год и 2 тысячи кв м недвижимости.
Третью позицию занимает сопредседатель группы "Відродження" Виталий Хомутынник, задекларировавший 555,3 млн грн активов, около 150 млн грн поступлений в 2017-м и 1 тысячу кв м недвижимого имущества.
Дальше "десятка" выглядит так: Вячеслав Богуслаев (Воля народа) – порядка 552,4 млн грн, Юрий Деревянко (внефракционный) – 444,9 млн грн, Ярослав Дубневич (БПП) – 314 млн грн, Максим Микитась (Воля народа) – 295,3 млн грн, Вячеслав Константиновский (внефракционный) – 281,3 млн грн, Глеб Загорий (БПП) – 254,2 млн грн, Александр Супруненко (Воля народа) – 248,2 млн грн.
В Администрации президента лидирует Петр Порошенко. Он задекларировал на себя и семью 822,2 млн грн активов (включая наличные), 16,9 млн грн доходов за прошлый год, 6 га земли и 4525 кв м недвижимости.
На втором месте – замглавы АП Алексей Филатов, у которого в декларации 58,1 млн грн движимого имущества, 354,6 тысяч грн доходов за 2017-й и 204 кв м недвижимости.
Третью позицию занимает замглавы АП Дмитрий Шимкив, задекларировавший 19,7 млн грн активов, 5,5 млн грн доходов за год и 659 кв м недвижимости.
За ними идут: руководитель Главного департамента госпротокола и церемониала АП Ярослав Мельник – 17,5 млн грн; первый замглавы АП Виталий Ковальчук – 16,2; главный консультант АП Валентина Близнюк – 15,7; советник президента Руслан Демченко – 10,4; руководитель Главного департамента региональной и кадровой политики АП Наталия Анненкова – 10,4.
В Кабинете министров по стоимости движимого имущества лидер – глава МВД Арсен Аваков. Он задекларировал на себя и семью 122,5 млн грн активов (включая наличные), 58,6 млн грн доходов за прошлый год и 862 кв м недвижимости.
На втором месте – и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, у которой в декларации 118,5 млн грн движимого имущества, 357 тысяч грн доходов за 2017-й и 129 кв м недвижимости.
Третью позицию занимает министр юстиции Павел Петренко, задекларировавший 46 млн грн активов, 4,4 млн доходов за год, 3 га земли и 211 кв м недвижимости.
Дальше топ-10 выглядит так: министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик – 37,9 млн грн; первый замминистра юстиции Наталья Бернацкая – 37,4; первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк – 30,9; замминистра юстиции Денис Чернышов – 27; госсекретарь Минюста Анна Буяджи (Онищенко) – 18,5; госсекретарь Минагрополитики Владислав Андронов – 17; замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе – 16,7.
Среди представителей местной власти самый богатый по движимому имуществу глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко. Он и члены его семьи задекларировали почти 657 млн грн, его денежные поступления за 2017 год составили около 5 млн грн, они владеют 5 га земли и 186 кв м недвижимости.
На втором месте – депутат Харьковского горсовета Александр Давтян. Движимое имущество – 600 млн грн, доходы – 2,2 млн грн, в собственности семьи - недвижимость площадью 2 тыс кв м и 1 га земли.
Третье место рейтинга занимает мэр Киева Виталий Кличко, который задекларировал движимое имущество на сумму почти 303 млн грн. Он и члены его семьи получили 5 млн грн дохода, земли в их собственности нет. У Кличко также задекларирована 1 тыс кв м недвижимости.
Дале "десятка" такова: депутат Киевского горсовета Константин Яловый – 295 млн грн,; депутат Одесского облсовета Олег Кутателадзе – 279; депутат Житомирского облсовета Анжелика Лабунская – 242; заместитель мэра Киевской горадминистрации Дмитрий Давтян – 207; депутат Харьковского облсовета Игорь Арих – 158; заместитель мэра Николаева Александр Садыков – 152; заместитель главы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач – 120.