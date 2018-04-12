В деле Волошина допросили Савченко и ключевых свидетелей

В деле самоубийства и. о. председателя Николаевского аэропорта Владислава Волошина допросили главу Николаевской ОГА Алексея Савченко, одну из сотрудниц Николаевского аэропорта, а также человека, которому Волошин писал о суициде.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная.

"Уже допросили Савченко, а также одну из сотрудниц Николаевского аэропорта Коротич и Максима Карпина (вероятно, с ним Волошин переписывался и говорил о намерении покончить жизнь самоубийством - УП)", - ответила Бережная.

По словам Бережной, до сих пор не изменили подследственность дела, несмотря на обращение руководства полиции Николаевской области о передаче дела в Главное следственное управление или других территориальных подразделений.

"На соответствующее заявление до сих пор не было ответа, поэтому подследственность не изменили", - сообщила Бережная.

По ее словам, следствие до сих пор рассматривает шесть версий самоубийства.

"Шесть версий пока остаются, когда будут проведены все экспертизы, тогда только какие-то версии будут или подтверждены, или опровергнуты", - сказала Бережная.

Пресс-секретарь пояснила, что до сих пор продолжается психолого-психиатрическая посмертная экспертиза Волошина. Ее результаты будут в конце апреля - в начале мая и только после этого можно будет говорить о каких-то версиях.

Сейчас по данному делу и дальше проходят допросы.

Как известно, 18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Он не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам "скорой" причины своего поступка, хотя на момент их приезда был живым. Но есть переписка с телефона Волошина, где он вспоминал свое предназначение, проверку в аэропорту и заявлял о намерении совершить самоубийство.

Вероятно, именно с Карпиным он и переписывался.

В сообщениях Волошина также упоминается и губернатор Савченко, сомнительные тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, документы от ОГА.

Савченко свою причастность к смерти Волошина отрицал.

Сотрудница "Николаевского аэропорта" Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором.