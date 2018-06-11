Каждый восьмой украинец получил отказ в британской визе в 2017 году

Каждый восьмой гражданин Украины, который хотел поехать в Великобританию в 2017 году, получил отказ.

Об этом говорится в статье "Чисто английская предвзятость: как отличается визовая политика Великобритании в Украине и у соседей".

"Такой показатель почти вдвое превышает уровень отказов в самых требовательных к украинцам странах Шенгена, например Чехии (6,9% отказов в 2017 году и 6,5% в 2016) и Нидерландах (6% отказов в 2017 и 6,2% в 2016) ", - говорится в статье.

Украина занимает третье место среди стран Европы по количеству заявок на получение британской визы. Больше нас британские визы оформляют только гражданам России и Турции.

При этом 85% наших заявок - это "визы посетителей" и транзитные, которые не дают разрешения на трудоустройство, постоянное проживание или учебу.

В 13% случаев Великобритания отказывалась выдать визу украинцам. Британское посольство, кстати, считает это позитивом - ведь в 2015-16 годах этот показатель был выше. Например, во втором и четвертом кварталах 2015 году украинцы получали более 20% отказов.

Если смотреть в абсолютных цифрах, то отказ в прошлом году получили 5500 граждан Украины.

При этом гражданам России, Турции, Сербии и Беларуси, которые также входят в топ-5 стран Европы по количеству выданных британских виз, отказывают значительно реже: россиянам в 2017 году отказали в 2,5% случаев, сербам - в 4%, белорусам - в 5%, а туркам - в 9%.

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Европейская правда