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Украину пригласили в "Южный газовый коридор"

Вторник, 12 июня 2018, 16:56

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Украине присоединиться к проекту Южный газовый коридор.

Об этом он сказал в рамках рабочего визита в Турцию президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба президента.

Алиев поблагодарил Порошенко за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве и пригласил к участию в проекте Южный газовый коридор.

Также президенты поговорили о расширении отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция и обменялись мнениями о подготовке 6-го заседания Совета президентов Украины и Азербайджана.

29 марта 2018 года Алиев запусил Трансанатолийский газопровод (TANAP) - первую нитку проекта "Южный газовый коридор", по которому газ будет транспортироваться из Азербайджана в ЕС.

Как известно, "Южный газовый коридор" или Трансадриатический трубопровод (TAP) протяженностью 870 км будет начинаться в Комотини в Греции и протянется к Апулии в Италии через Албанию. Он будет использоваться для транспортировки газа с месторождения Шах Дениз II в Каспийском море.

Еще два смежных трубопроводных проекта – Трансанатолийский газопровод (TANAP), который проходит по территории Турции, и Юго-кавказский трубопровод (SCP), который проходит через Азербайджан и Грузию, – составлят "Южный газовый коридор" (TAP). Стоимость проекта оценивается в сумму более $40 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться до западных регионов.

Украинская правда
Темы: газУкраинаАзербайджан
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