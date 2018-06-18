Ядерные государства увеличивают расходы на вооружение - отчет

В 2018 году общее количество ядерных боеголовок уменьшилось, н ядерные государства наращивают и модернизируют свой арсенал.

Об этом говорится в ежегодном отчете Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованном 18 июня, передает DW.

В докладе отмечается, что 9 мировых ядерных держав к началу 2018 года имели в своем арсенале 14 465 ядерных боеголовок - на 470 единиц меньше, чем в предыдущем году. По оценкам экспертов, 3 750 ядерных боеголовок находятся в полной боевой готовности.

"По сравнению с 1980-ми, когда в мире насчитывалось более 70 тысяч ядерных зарядов, объемы вооружения сильно снизились. Значительную роль в этом процессе сыграл договор о ядерном разоружении, заключенный между Россией и США в 2010 году.

Но именно на долю этих государств до сих пор приходится почти 92% всего объема ядерного оружия. Кроме того, в долгосрочной стратегии Москва и Вашингтон намерены модернизировать как непосредственно ядерные боеголовки, так и производственное оборудование", - подчеркивают в SIPRI.

В частности, США намерены к 2026 году выделить на программу модернизации около 400 млрд долларов. По информации Минобороны США, власть оставляет за собой право на разработку нового ядерного оружия.

Другие ядерные державы, среди которых Индия, Пакистан и Китай, также намерены разрабатывать новые виды ядерного вооружения.

В отчете SIPRI говорится, что КНДР за прошедший год существенно увеличила свой потенциал в сфере производства ядерного оружия.

Несмотря на то, что во время встречи с Дональдом Трампом в Сингапуре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности страны к разоружению, специалисты сомневаются, что этот процесс будет быстрым.

По их оценкам, Пхеньян имеет на вооружении от 10 до 20 ядерных боеголовок.