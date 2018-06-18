В Польше автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие и раненые

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Понедельник, 18 июня 2018, 10:38

Темы: Польша ДТП туристы
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