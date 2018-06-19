В Atlantic Council назвали 5 сценариев, как РФ может вмешаться в украинские выборы

В аналитическом центре Atlantic Council рассказали о 5 сценариях, по которым Кремль может повлиять на украинские выборы.

Об этом говорится в материале научного сотрудника Центра по вопросам трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса в США Николая Воробьева, передает "Голос Америки".

Первый способ - поддержать пророссийских кандидатов.

Согласно опросам, пророссийские кандидаты до сих пор имеют высокие рейтинги.

"Среди них - Юрий Бойко, бывший вице-премьер-министр и народный депутат с поддержкой в ​​9,7%, и Вадим Рабинович, лидер партии "За життя" с 9,5%. Оба провели более двадцати лет в политике, и их позиции свидетельствуют о решительной поддержке со стороны Кремля", - цитирует Воробьева "Голос Америки".

Если бы Бойко и Рабинович смогли бы договориться о едином кандидате на президентских выборах 2019 года, это была бы сильная кандидатура.

"Это потенциальное слияние уже вызвало тревожные параллели с выборами 2010 года, когда пророссийский кандидат Виктор Янукович вернулся к власти шесть лет после продемократической Оранжевой революции и вернул Украину к авторитаризму. Кремль, несомненно, будет настаивать на том же сценарии в 2019 году, поддерживая одного из этих кандидатов наплывом крупной суммы денег", - считает Воробьев.

Второй способ - воздействовать через влиятельную сеть организаторов, журналистов и других экспертов, которые работают на интересы России в Украине.

"Кремль будет использовать свои платформы для поддержки пророссийского кандидата и дискредитации - его или ее - оппонентов. Такое сообщение будет распространяться через различные информационные платформы и лояльными выступающими, в том числе на Западе", - отмечает научный сотрудник.

Третий сценарий - из-за увеличения военной напряженности на Донбассе, террористические атаки и другие действия, которые имеют целью распространить панику, страх и недоверие к украинскому правительству и к правоохранителям в частности.

"Как результат, многие избирателей могут потерять веру в избирательный процесс и решить просто не голосовать", - отмечает Воробьев.

Четвертый сценарий - благодаря масштабным кибератакам, направленным против украинских государственных учреждений, банковской системы, Министерства обороны, Совета национальной безопасности и обороны и других организаций.

Также благодаря взломам персональной электронной почты.

"Избирательная система и технологии страны уязвимы к вторжению посторонних лиц, и Кремль знает это. Вероятно, эти слабые места будут использоваться для взлома электронной почты и выявления персональных данных ключевых кандидатов в президенты, особенно тех, кто серьезно угрожает Кремлю", - говорится в материале .

Пятый сценарий - организация военного переворота в Киеве, который приведет к власти крайние и другие националистические организации, в том числе членов добровольных батальонов с военным опытом на Донбассе.

"Если бы к власти в Киеве пришла настоящая "украинская хунта", как были отражены результаты Революции Достоинства в российско-государственных средствах массовой информации, Кремль может использовать это как повод для "миротворческой операции", направленной на защиту русскоязычного населения от "киевской хунты", - предполагает Воробьев.

Третий Майдан, обозначенный насилием, был бы наиболее благоприятным для дальнейшего вторжения российской армии в Украину, демонстрируя международному сообществу, что только Кремль может навести порядок в этой "неудачной государстве", одновременно держа Украину в сфере воздействия Кремля.