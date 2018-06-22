В Жовтневом суде Мариуполя нашли прослушку и скрытые камеры

В кабинетах судей Жовтневого суда города Мариуполя нашли аппаратуру для прислушивания и скрытые камеры видеонаблюдения.

Об этом свидетельствуют соответствующие заявления, обнародованные на сайте Высшего совета правосудия в Реестре сообщений судей о вмешательстве в деятельность.

14 июня судья Елизавета Икорская в своем кабинете заметила, что лампа дневного освещения находится в необычном положении. Под подвесным потолком был обнаружен провод и два предмета (по предварительному осмотру микрофон и видеокамера).

По словам судьи, камера была зафиксирована так, что в ее поле зрения попадали компьютер и материалы дел на рабочем столе судьи.

О находке Икорская сразу же сообщила на горячую линию Службы безопасности Украины. В тот же день на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа СБУ, которая нашла в кабинете Икорской еще один микрофон. В дальнейшем оперативники нашли подобные устройства еще в одном кабинете судьи - Павла Папаценко.

Они также выяснили, что провод от прослушивающей аппаратуры ведет в кабинет председателя суда Октябрьского суда Натальи Кирьяковой: там спецслужба обнаружила устройство для приема и передачи данных.

Всего было обнаружено 4 блока питания, радиопередатчик с антенной, 3 микрофона, 2 видеокамеры, видеорегистратор с жестким диском, соединенные между собой.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией по ч.1 ст.359 УК Украины "Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации".

"Заслуживает внимания то обстоятельство, что Жовтневый районный суд Мариуполя территориально расположен в зоне проведения операции объединенных сил. В территориальной юрисдикции суда расположены органы государственной власти, в частности региональное управление СБУ, прокуратура Донецкой области, следственный отдел ГУ Национальной полиции", - отмечают в своих заявлениях судьи.

Так по их словам, незаконная аудио- и видеофиксация может иметь негативные последствия, потому что судьи рассматривают дела, содержащие сведения, связанные с безопасностью страны.

Таким образом судьи Жовтневого райсуда Мариуполя заявляют о незаконном вмешательстве в их деятельность и просят ВРУ и правоохранительные органы принять соответствующие меры реагирования.