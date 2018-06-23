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На Львовщине микроавтобус с иностранцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие

Суббота, 23 июня 2018, 20:26

В результате ДТП на Львовщине погибли иностранная гражданка, еще 7 иностранцев доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, ДТП произошло в субботу около полудня на автодороге Ковель - Жовква недалеко от города Большие Мосты в Сокольском районе.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавия", 59-летний житель города Обухов, вероятно, заснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения.

Водители "Тойоты" и "Мицубиси", которые двигались ему навстречу, вовремя отреагировали на ситуацию, съехали в кювет и таким образом сумели избежать столкновения. Пострадавших в этих автомобилях нет.

Однако на встречной полосе "Шкода" столкнулась с микроавтобусом "Фольксваген ЛТ", которым управлял 35-летний житель Волынской области. На момент столкновения в микроавтобусе находилось девять пассажиров - все иностранцы.

Одна из женщин-пассажиров от полученных травм скончалась, еще семеро доставлены в медицинское учреждение, врачи устанавливают им диагнозы. Также госпитализирован водитель "Октавии". Водитель микроавтобуса от медицинской помощи отказался.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Вместе с тем, как сообщает УНИАН, все пострадавшие являются гражданами Беларуси.

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаДТПБеларусь
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