9 стран ЕС подписали соглашение о создании Европейских сил военного реагирования

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Понедельник, 25 июня 2018, 17:33

Министры обороны девяти стран ЕС, включая Великобританию, подписали соглашение о формировании совместных Европейских сил военного реагирования, которое позволит продолжение британского участия после Brexit.

Об этом пишет Politico.

Инициатива совместных сил, возглавляемая президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках планов создания автономных европейских вооруженных сил обороны, будет направлена ​​на быстрое развертывание войск в кризисных ситуациях вблизи границ Европы. В группу входят Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания и Португалия.

"Цель: чтобы наши вооруженные силы научились узнавать друг друга и действовать вместе", - сказал министр обороны Франции Флоренс Парли.

Инициатива будет отличаться от европейского оборонного пакта, известного как PESCO, который включает в себя все страны-члены ЕС, кроме Великобритании, Мальты и Дании.

Великобритания была "очень заинтересована в подписании соглашения, чтобы поддерживать сотрудничество с Европой за пределами двусторонних связей", сказал Парли.

В рамках обсуждения правил PESCO министры обороны ЕС также договорились установить общие условия для "участия третьих стран в проектах PESCO в ноябре - правила, которые также будут применяться к Великобритании, как только она покинет блок.

Силы реагирования будут состоять из военнослужащих ряда стран ЕС и могут быть развернуты за рубежом в условиях гуманитарных кризисов и гражданских войн.

Европейская правда

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Темы: Европа армия
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