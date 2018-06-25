Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

9 стран ЕС подписали соглашение о создании Европейских сил военного реагирования

Понедельник, 25 июня 2018, 17:33
9 стран ЕС подписали соглашение о создании Европейских сил военного реагирования

Министры обороны девяти стран ЕС, включая Великобританию, подписали соглашение о формировании совместных Европейских сил военного реагирования, которое позволит продолжение британского участия после Brexit.

Об этом пишет Politico.

Инициатива совместных сил, возглавляемая президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках планов создания автономных европейских вооруженных сил обороны, будет направлена ​​на быстрое развертывание войск в кризисных ситуациях вблизи границ Европы. В группу входят Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания и Португалия.

"Цель: чтобы наши вооруженные силы научились узнавать друг друга и действовать вместе", - сказал министр обороны Франции Флоренс Парли.

Инициатива будет отличаться от европейского оборонного пакта, известного как PESCO, который включает в себя все страны-члены ЕС, кроме Великобритании, Мальты и Дании.

Великобритания была "очень заинтересована в подписании соглашения, чтобы поддерживать сотрудничество с Европой за пределами двусторонних связей", сказал Парли.

В рамках обсуждения правил PESCO министры обороны ЕС также договорились установить общие условия для "участия третьих стран в проектах PESCO в ноябре - правила, которые также будут применяться к Великобритании, как только она покинет блок.

Силы реагирования будут состоять из военнослужащих ряда стран ЕС и могут быть развернуты за рубежом в условиях гуманитарных кризисов и гражданских войн.

Европейская правда

Темы: Европаармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Европа
Байден разрешил Пентагону отправить в Европу около 3 тысяч резервистов
Лидеры США и Северной Европы пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину
Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: