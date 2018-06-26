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ЕС окончательно утвердил миллиард евро помощи для Украины

Вторник, 26 июня 2018, 12:07

Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 млрд евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.

После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

Формальное законодательное решение ЕС не открывает путь к немедленному оказанию миллиарда помощи. Это произойдет после выполнения условий, которые будут прописаны в меморандуме.

Подробнее об условиях, при которых будут выделены средства, читайте в статье"Миллиард в обмен на е-декларации: ЕС уберет лес-кругляк из условий финансовой помощи Украине".

Европейская правда

Темы: ЕСденьги
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