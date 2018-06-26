Сенат Нидерландов одобрил запрет паранджи

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Вторник, 26 июня 2018, 17:13

Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет одежды, закрывающей лиц, в таких зданиях, как школы, правительственные учреждения и больницы.

Об этом сообщает Reuters.

Нижняя палата одобрила запрет в 2016 году после попыток ввести полный запрет паранджи и другой одежды, закрывающей лицо.

Новый закон запрещает всю одежду, закрывающую лицо, в том числе шлемы и лыжные маски, в общественных местах, но не на улице.

Нарушителям закона будет грозить штраф.

Критики документа утверждают, что он направлен именно против мусульманской одежды.

Запрет на ношение паранджи уже действует в Бельгии, Франции, Дании и Испании.

Европейская правда

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Темы: Нидерланды религия
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