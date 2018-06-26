Сенат Нидерландов одобрил запрет паранджи
Вторник, 26 июня 2018, 17:13
Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет одежды, закрывающей лиц, в таких зданиях, как школы, правительственные учреждения и больницы.
Об этом сообщает Reuters.
Нижняя палата одобрила запрет в 2016 году после попыток ввести полный запрет паранджи и другой одежды, закрывающей лицо.
Новый закон запрещает всю одежду, закрывающую лицо, в том числе шлемы и лыжные маски, в общественных местах, но не на улице.
Нарушителям закона будет грозить штраф.
Критики документа утверждают, что он направлен именно против мусульманской одежды.
Запрет на ношение паранджи уже действует в Бельгии, Франции, Дании и Испании.