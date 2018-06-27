СБУ задержала двух агитаторов "за присоединение к России"
Сотрудники Службы безопасности задержали двух агитаторов "за присоединение к России", которые готовили провокации на День Конституции.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Задержанными оказались жители Днепропетровской области, которые занимались агитацией в российских соцсетях.
"В течение последнего месяца основные "усилия" злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины", - сообщили правоохранители.
Также задержанные агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственное изменение конституционного строя.
Во время обыска правоохранители обнаружили "обвинения" подразделений ООС в провокациях обстрелов в ОРДЛО и ложные "справки" сторонников террористов со значительно завышенными потерями ВСУ.
Оперативники изъяли у злоумышленников компьютерное оборудование.
Также в "агитаторов" нашли инструкции, специально разработанные и предоставленные для распространения представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и интернет-сайтов.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"