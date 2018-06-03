США ищут способ оплатить проживание Ким Чен Ына в отеле на время саммита с Трампом

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Воскресенье, 3 июня 2018, 02:29

Организаторы встречи президентов США и Северной Кореи столкнулись с проблемой оплаты за гостиницу в Сингапуре, где во время предстоящего саммита должен проживать лидер КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с переговорами двух стран.

Газета пишет, что Пхеньян выразил желание, чтобы за проживание заплатило другое государство.

Президентский люкс в гостинице Fullerton, пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше 6000 долларов за ночь.

США заявили, что открыты к оплате счетов на саммите, но опасаются, что такой шаг может оскорбить Северную Корею.

Американские чиновники планируют обратиться к Сингапуру с просьбой профинансировать проживания делегации из КНДР.

Позже Сингапур сообщил, что готов взять на себя часть расходов.

1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

Позже Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры об организации саммита возобновились.

Темы: США КНДР Трамп
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