Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США ищут способ оплатить проживание Ким Чен Ына в отеле на время саммита с Трампом

Воскресенье, 3 июня 2018, 02:29

Организаторы встречи президентов США и Северной Кореи столкнулись с проблемой оплаты за гостиницу в Сингапуре, где во время предстоящего саммита должен проживать лидер КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с переговорами двух стран.

Газета пишет, что Пхеньян выразил желание, чтобы за проживание заплатило другое государство.

Президентский люкс в гостинице Fullerton, пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше 6000 долларов за ночь.

США заявили, что открыты к оплате счетов на саммите, но опасаются, что такой шаг может оскорбить Северную Корею.

Американские чиновники планируют обратиться к Сингапуру с просьбой профинансировать проживания делегации из КНДР.

Позже Сингапур сообщил, что готов взять на себя часть расходов.

1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

Позже Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры об организации саммита возобновились.

Темы: СШАКНДРТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: