На избирательных участках Одесской области снова ищут взрывчатку

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Воскресенье, 3 июня 2018, 11:01

В Одесской области полиция проверяет информацию о заминировании четырех избирательных участков в Великомихайловском и Ширяевском районах.

Как сообщает полиция Одесской области, сообщение поступило по спецлинии 102 в 08.02.

На участках работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Полиция Одесской области также сообщает, что в результате событий в с. Цебриково Великомихайловского района 2 июня в отдел полиции были доставлены четыре человека.

Двое из них привлечены к административной ответственности по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Еще двое являются фигурантами уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В субботу, 2 июня, полиция сообщила, что в результате конфликта в Цебриково пострадало 13 правоохранителей. Этому предшествовало анонимное сообщение о заминировании участка.

В свою очередь, пресс-служба "Батькивщины" заявила, что пострадал также депутат Черноморской горсовета от этой политсилы Василий Бугайчук.

"Батькивщина" выступает против повторных выборов в Цебриковской ОТГ, назначенных на 3 июня.

Украинская правда
Темы: Одесская область полиция виборы
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