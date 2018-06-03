В Одесской области полиция проверяла информацию о заминировании четырех избирательных участков в Великомихайловском и Ширяевском районах.

Как сообщает полиция Одесской области, сообщение поступило по спецлинии 102 в 8:02.

На участках работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Позже полиция Одесской сообщила, что по состоянию на 13:30 избирательные участки в Ширяевском и Великомихайловском районах проверены. Взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено. Работа всех четырех участков возобновлена.

Вместе с тем, в с.Цебриково вблизи избирательного участка стреляли из травматического оружия.

"Один из граждан выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие", - сообщили в полиции.

В результате происшествия никто не пострадал. В отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция Одесской области также сообщает, что в результате событий в с. Цебриково Великомихайловского района 2 июня в отдел полиции были доставлены 4 человека.

Двое из них привлечены к административной ответственности по ст. 185 КУпАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего).

Еще двое являются фигурантами уголовного производства по ст.345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

По данным издания "Думская", в Цебриково ввели подразделение Нацгвардии. Также возле избирательных участков присутствуют нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко и его однопартийцы - депутаты Одесского облсовета, в том числе замглавы Одесского облсовета, глава областной организации партии "Батькивщина" Олег Радковский. Также присутствовал нардеп от Оппоблока Николай Скорик.

В субботу, 2 июня, полиция сообщила, что в результате конфликта в Цебриково пострадало 13 правоохранителей. Этому предшествовало анонимное сообщение о заминировании участка.

В свою очередь, пресс-служба "Батькивщины" заявила, что пострадал также депутат Черноморской горсовета от этой политсилы Василий Бугайчук.

"Батькивщина" выступает против повторных выборов в Цебриковской ОТГ, назначенных на 3 июня.