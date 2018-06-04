В Москве задержали украинца якобы за контрабанду - адвокат

В Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в якобы контрабанде в Украину запчастей к военной технике.

Об этом сообщил адвокат Игорь Чудовский в комментарии "Громадському радіо".

"Но задержан он не во время прохождения границы ... Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - рассказал Чудовский.

Он планирует обращаться в посольство Украины в России для помощи задержанному украинцу.

Как сообщил адвокат в Facebook, он намерен поехать в Москву.

"Прошу коллег порекомендовать адвокатов из Москвы для организации защиты нашего гражданина", - написал Чудовский.

Имя и фамилия задержанного не называется.

Утром 4 июня в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что проверяют информацию о задержании украинца и выясняют все обстоятельства.