В Москве задержали украинца якобы за контрабанду - адвокат
В Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в якобы контрабанде в Украину запчастей к военной технике.
Об этом сообщил адвокат Игорь Чудовский в комментарии "Громадському радіо".
"Но задержан он не во время прохождения границы ... Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - рассказал Чудовский.
Он планирует обращаться в посольство Украины в России для помощи задержанному украинцу.
Как сообщил адвокат в Facebook, он намерен поехать в Москву.
"Прошу коллег порекомендовать адвокатов из Москвы для организации защиты нашего гражданина", - написал Чудовский.
Имя и фамилия задержанного не называется.
Утром 4 июня в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что проверяют информацию о задержании украинца и выясняют все обстоятельства.