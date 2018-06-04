На Киевщине обстреляли Range Rover – погиб водитель

В селе Гореничи Киевской области ночью обнаружили тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями.



"Сегодня ночью в с. Гореничи в автомобиле "Range Rover" обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями", – сообщает полиция Киевщины.



"Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", – информируют полицейские.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи.



Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что около часа ночи свидетель сообщил полиции, что услышал звуки, похожие на выстрелы.



Полицейские, прибывшие на место, обнаружили транспортное средство, в котором был труп.



Как выяснилось, погибший – мужчина 1994 года рождения. Тело направлено на экспертизу.



"По предварительной информации, по автомобилю было совершено около двух десятков выстрелов", – сказал Тракало.



Открыто производство по статье 115 УК, продолжаются неотложные следственные действия.



Личность погибшего официально не сообщается.



По данным источников, обстреляли Range Rover вице-президента Федерации бокса Киева и "авторитета" Александра Лищенко (Личи), а погиб водитель – Максим Ковтуненко.



По данным СМИ, Лищенко, который когда-то был депутатом Киевсовета от Блока Литвина, контролирует Троещинский рынок и несколько банков.