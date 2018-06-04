На Киевщине обстреляли Range Rover – погиб водитель

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Понедельник, 4 июня 2018, 11:13

В селе Гореничи Киевской области ночью обнаружили тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями.

"Сегодня ночью в с. Гореничи в автомобиле "Range Rover" обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями", – сообщает полиция Киевщины.

"Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", – информируют полицейские.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи.

Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что около часа ночи свидетель сообщил полиции, что услышал звуки, похожие на выстрелы.

Полицейские, прибывшие на место, обнаружили транспортное средство, в котором был труп.

Как выяснилось, погибший – мужчина 1994 года рождения. Тело направлено на экспертизу.

"По предварительной информации, по автомобилю было совершено около двух десятков выстрелов", – сказал Тракало.

Открыто производство по статье 115 УК, продолжаются неотложные следственные действия.

Личность погибшего официально не сообщается.

По данным источников, обстреляли Range Rover вице-президента Федерации бокса Киева и "авторитета" Александра Лищенко (Личи), а погиб водитель – Максим Ковтуненко.

По данным СМИ, Лищенко, который когда-то был депутатом Киевсовета от Блока Литвина, контролирует Троещинский рынок и несколько банков.

УП, обновлено от 10:43
Темы: убийство Киевская область
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