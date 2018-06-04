22 день голодовки: Сенцову в колонии делают внутривенные инъекции

Незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков.

Об этом российскому "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"На сегодняшний день голодовка продолжается. Он все также находится под наблюдением медицинских работников. Пока его состояние здоровья не меняется, все стабильно", - заявил собеседник агентства.

Он также утверждает, что состояние Сенцова "удовлетворительное".

По словам сотрудника пресс-службы ведомства, Сенцов получает поддерживающую терапию – ему делают внутривенные инъекции.

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отмечала, что Сенцову, объявившему голодовку c 14 мая, каждый день колют литр глюкозы.

Сестра Сенцова также рассказала, что находится на связи с украинскими политиками, "но пока никакого прогресса не видит".

Также Каплан заявила, что "бесполезно убеждать Сенцова отказаться от голодовки, которую он начал, чтобы добиться от российских властей освобождения украинских политзаключенных".

31 мая экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что ей удалось поговорить с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым и узнать о состоянии его здоровья.



"Выпало два зуба... Худой и бледный", - писала она тогда в Твиттере.

1 и 2 июня в разных городах мира проходила глобальная кампания за освобождение узников Кремля.