Готується глобальна акція на підтримку Сенцова та інших в'язнів Кремля

Глобальна кампанія за звільнення заручників Кремля шукає добровольців і координаторів акції, яку планують провести в різних містах світу 1 і 2 червня.



Сестра ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан в Facebook закликає приєднатися до неї всіх охочих.



"Голодування триває. Якщо ви хочете допомогти у звільненні Олега, то заповніть, будь ласка, анкету за посиланням. Якщо вам не відповіли відразу, це не означає, що ви не важливі, з вами зв'яжуться трохи пізніше і скажуть, що конкретно ви можете допомогти", – пише вона.



За її словами, на даний момент в першу чергу збирають людей, які можуть стати координаторами глобальної акції в різних країнах і містах.



"Спасибі всім, продовжуємо боротися", - резюмує Каплан.



Активісти повідомляють, що в різних містах по всьому світу вони планують "виставити червону картку режиму Путіна", який незаконно утримує людей за гратами.



"Кремль, який готується до прийому Чемпіонату світу з футболу, повинен звільнити Олега Сенцова та інших", - йдеться в повідомленні в мережі Twitter.

The global rally #SaveOlegSentsov will be held on 1st-2nd June 2018. In different cities all around the world, we will issue a red card to Putin's regime which illegally holds people behind bars. Kremlin which prepares to host #FIFA World Cup must release Oleg Sentsov and others pic.twitter.com/ZUr097Nq9e — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) May 23, 2018

Зазначається, що в перший же день після оголошення глобальної акції #SaveOlegSentsov прийшло підтвердження про проведення мітингів у Ризі, Стокгольмі, Лозанні, Берліні, Ніцці, Абу-Дабі, Варшаві, Брюсселі, Будапешті, Парижі, Празі, Кувейті, Лондоні, Каунасі. Страсбурзі, Мюнхені, Ганновері, Тель-Авіві.

On the first day after the announcement of global action #SaveOlegSentsov, we received a call to hold rallies in Riga, Stockholm, Lausanne, Berlin, Nice, Abu Dhabi, Warsaw, Brussels, Budapest, Paris, Prague, Kuwait, London, Kaunas, Strasbourg, Munich, Hanover, Tel Aviv. Join us! pic.twitter.com/ZOVwrMHMYc — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) May 23, 2018

Як повідомлялося, 14 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Пізніше у центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Каплан відзначала, що в його підтримку активізувалися активісти, але з політичних структур - за більш, ніж тиждень жоден політик не подзвонив.

Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я.

Адреса, на яку можна писати листи режисеру: 677004, г. Якутск, ул. Очиченко, д. 25, Сенцову Олегу Геннадиевичу, 1976 г. р.

Каплан радила тим, хто бажає підтримати у листі Сенцова писати російською мовою:

"Це одне з найголовніших правил, інакше ваш лист не дійде до адресата.

Крім цього важливо пересилати листи через знайомих та активістів у Росії: "На жаль, листи з інших країн не надходять, тому потрібно робити це через посередників", - пояснювала вона.

"Пишіть листи від руки. Роздруковані листи, на жаль, також не доходять. Писати про політику можна, але дуже обережно. Занадто політизовані листи не пропускає цензура. Будь ласка, не пишіть Олегові щось на кшталт "Тримайся!" Спробуйте не героїзувати його. Краще розкажіть про себе, йому буде цікаво дізнатись про те, що відбувається в Україні та у світі", – радила також Каплан.

У березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів з проханням про помилування. У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список перебував у Кремлі та уряді РФ.

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