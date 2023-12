Готується глобальна акція на підтримку Сенцова та інших в'язнів Кремля

Глобальна кампанія за звільнення заручників Кремля шукає добровольців і координаторів акції, яку планують провести в різних містах світу 1 і 2 червня.



Сестра ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан в Facebook закликає приєднатися до неї всіх охочих.



"Голодування триває. Якщо ви хочете допомогти у звільненні Олега, то заповніть, будь ласка, анкету за посиланням. Якщо вам не відповіли відразу, це не означає, що ви не важливі, з вами зв'яжуться трохи пізніше і скажуть, що конкретно ви можете допомогти", – пише вона.



За її словами, на даний момент в першу чергу збирають людей, які можуть стати координаторами глобальної акції в різних країнах і містах.



"Спасибі всім, продовжуємо боротися", - резюмує Каплан.



Активісти повідомляють, що в різних містах по всьому світу вони планують "виставити червону картку режиму Путіна", який незаконно утримує людей за гратами.



"Кремль, який готується до прийому Чемпіонату світу з футболу, повинен звільнити Олега Сенцова та інших", - йдеться в повідомленні в мережі Twitter.

The global rally #SaveOlegSentsov will be held on 1st-2nd June 2018. In different cities all around the world, we will issue a red card to Putin's regime which illegally holds people behind bars. Kremlin which prepares to host #FIFA World Cup must release Oleg Sentsov and others pic.twitter.com/ZUr097Nq9e