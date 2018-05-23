Готується глобальна акція на підтримку Сенцова та інших в'язнів Кремля

Глобальна кампанія за звільнення заручників Кремля шукає добровольців і координаторів акції, яку планують провести в різних містах світу 1 і 2 червня.



Сестра ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан в Facebook закликає приєднатися до неї всіх охочих.



"Голодування триває. Якщо ви хочете допомогти у звільненні Олега, то заповніть, будь ласка, анкету за посиланням. Якщо вам не відповіли відразу, це не означає, що ви не важливі, з вами зв'яжуться трохи пізніше і скажуть, що конкретно ви можете допомогти", – пише вона.



За її словами, на даний момент в першу чергу збирають людей, які можуть стати координаторами глобальної акції в різних країнах і містах.



"Спасибі всім, продовжуємо боротися", - резюмує Каплан.



Активісти повідомляють, що в різних містах по всьому світу вони планують "виставити червону картку режиму Путіна", який незаконно утримує людей за гратами.



"Кремль, який готується до прийому Чемпіонату світу з футболу, повинен звільнити Олега Сенцова та інших", - йдеться в повідомленні в мережі Twitter.

The global rally #SaveOlegSentsov will be held on 1st-2nd June 2018. In different cities all around the world, we will issue a red card to Putin's regime which illegally holds people behind bars. Kremlin which prepares to host #FIFA World Cup must release Oleg Sentsov and others pic.twitter.com/ZUr097Nq9e — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) May 23, 2018

Зазначається, що в перший же день після оголошення глобальної акції #SaveOlegSentsov прийшло підтвердження про проведення мітингів у Ризі, Стокгольмі, Лозанні, Берліні, Ніцці, Абу-Дабі, Варшаві, Брюсселі, Будапешті, Парижі, Празі, Кувейті, Лондоні, Каунасі. Страсбурзі, Мюнхені, Ганновері, Тель-Авіві.

On the first day after the announcement of global action #SaveOlegSentsov, we received a call to hold rallies in Riga, Stockholm, Lausanne, Berlin, Nice, Abu Dhabi, Warsaw, Brussels, Budapest, Paris, Prague, Kuwait, London, Kaunas, Strasbourg, Munich, Hanover, Tel Aviv. Join us! pic.twitter.com/ZOVwrMHMYc — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) May 23, 2018

Як повідомлялося, 14 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Пізніше у центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Каплан відзначала, що в його підтримку активізувалися активісти, але з політичних структур - за більш, ніж тиждень жоден політик не подзвонив.

Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я.

У березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів з проханням про помилування. У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список перебував у Кремлі та уряді РФ.

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