Готується глобальна акція на підтримку Сенцова та інших в'язнів Кремля

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Середа, 23 травня 2018, 17:12

Глобальна кампанія за звільнення заручників Кремля шукає добровольців і координаторів акції, яку планують провести в різних містах світу 1 і 2 червня.

Сестра ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан в Facebook закликає приєднатися до неї всіх охочих.

"Голодування триває. Якщо ви хочете допомогти у звільненні Олега, то заповніть, будь ласка, анкету за посиланням. Якщо вам не відповіли відразу, це не означає, що ви не важливі, з вами зв'яжуться трохи пізніше і скажуть, що конкретно ви можете допомогти", – пише вона.

За її словами, на даний момент в першу чергу збирають людей, які можуть стати координаторами глобальної акції в різних країнах і містах.

"Спасибі всім, продовжуємо боротися", - резюмує Каплан.

Активісти повідомляють, що в різних містах по всьому світу вони планують "виставити червону картку режиму Путіна", який незаконно утримує людей за гратами.

"Кремль, який готується до прийому Чемпіонату світу з футболу, повинен звільнити Олега Сенцова та інших", - йдеться в повідомленні в мережі Twitter.

Зазначається, що в перший же день після оголошення глобальної акції #SaveOlegSentsov прийшло підтвердження про проведення мітингів у Ризі, Стокгольмі, Лозанні, Берліні, Ніцці, Абу-Дабі, Варшаві, Брюсселі, Будапешті, Парижі, Празі, Кувейті, Лондоні, Каунасі. Страсбурзі, Мюнхені, Ганновері, Тель-Авіві.

Як повідомлялося, 14 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Пізніше у центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Каплан відзначала, що в його підтримку активізувалися активісти, але з політичних структур - за більш, ніж тиждень жоден політик не подзвонив.

Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я.

У березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів з проханням про помилування. У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список перебував у Кремлі та уряді РФ.

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Українська правда
Теми: Сенцов заручники Росія політв'язні
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